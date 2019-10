Barbara d’Urso furiosa con Ilaria Dalle Palle/ Video gaffe dell’inviata a Pomeriggio5

Collegamento complicato per Barbara D’Urso oggi a Pomeriggio 5. La conduttrice è tornata ad occuparsi del caso di Girma e Remo, accusati di aver occupato un’abitazione non loro e presa in affitto solo per pochi giorni oltre che di aver malmenato il proprietario. Con loro Ilaria Delle Palle, nota inviata della d’Urso, che ha avuto l’occasione di parlare al telefono con un testimone della vicenda. La telefonata viene allora mandata in onda ma non nella sua completezza. Cosa che la signora Girma fa notare, non senza fastidio, alla conduttrice: “Si, però bisogna mandare in onda anche tutto il resto di quello che ha detto l’amministratore, è troppo facile così Barbara!” sbotta la donna che, con le sue parole, scatena la reazione della D’Urso.

Barbara d’Urso ammonisce la sua inviata: “Non mi mettete in mezzo!”

Barbara d’Urso infatti replica a Girma: “Io non so il contenuto dei servizi che mando in onda a Pomeriggio 5 perché vengono fatti dai miei giornalisti e mandati e io li mando in onda. Quindi non pensare che io stia facendo qualcosa contro di voi perché altrimenti neanche vi prendevo a fare la replica!” Effettivamente, le parole di Girma rispecchiano la realtà. Una parte abbastanza importante della telefonata è stata tagliata da servizio della Delle Palle, che ne spiega il contenuto. Questo però fa infuriare Barbara che ammonisce la sua inviata: “Scusami Ilaria, però non mettetemi più in questa situazione, perché Girma ha pienamente ragione. – e continua – Se mandiamo in onda una telefonata e l’amministratore dice che loro si sono comportati bene, gentilmente mettiamolo nel servizio. Perché hanno ragione loro.” Così conclude: “Non possiamo mettere solo che lui dice che ha visto che ha dato la testata. Non mi va di sentire un mio intervistato che mi dice ‘troppo facile'”. (Clicca qui per il video)

