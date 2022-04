Barbara D’Urso furiosa con Mila Suarez: “Indifendibile”/ “Non sai cos’è essere madre”

Perde le staffe Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata de La Pupa e il Secchione show. Nel corso della nuova puntata, dopo la squalifica della scorsa settimana, torna Paola Caruso, determinata a far riappacificare lei e Mila Suarez dopo la rissa in villa. Se la Caruso è ben disposta alle scuse, e le fa a tutti, Mila inclusa, quest’ultima non lo è. Nonostante le ripetute richieste della conduttrice, che le ricorda di aver tirato in ballo il figlio di Paola, lei continua a dire di non aver fatto alcunché di male. È di fronte a questo atteggiamento che la D’Urso perde le staffe e attacca duramente la Suarez in diretta. “Mila ma non ci arrivi da sola? Ma vuoi chiederle scusa perché le hai toccato il figlio? A questo punto sei indifendibile!”, sbotta la conduttrice.

Barbara D’Urso bacchetta Mila Suarez: “Non sai cosa vuol dire essere madre”

Mila Suarez continua con la sua convinzione, la D’Urso allora prosegue nel suo sfogo: “È elementare, è la base dell’educazione e della sensibilità di una persona. Basta dire ‘Tu mi hai aggredito, hai chiesto scusa, io però ho sbagliato a parlare di tuo figlio, non lo farò più, ma che ci vuole?!” E insiste: “Tu hai dei figli? No. Sai cosa vuol dire essere madre? No. Quindi non sai cosa può ferire una madre! Avresti potuto evitare di parlare del figlio di Paola!” Di fronte a queste parole, Mila cambia dunque atteggiamento e si scusa con Paola Caruso, con tanto di abbraccio che ne sugella la pace.

