Barbara D’Urso, gaffe feticista a Pomeriggio 5/ “Scarpa viola o fucsia?” e sul web…

Barbara D’Urso si presenta in diretta con due scarpe di colore diverso. Abituata a correre a destra e sinistra, la conduttrice di Pomeriggio , prima di scegliere l’outfit per condurre la puntata in onda oggi, martedì 22 ottobre, ha chiesto ai followers un parere sulle scarpe da indossare. Barbara, così, ha indossato una scarpa viola e una scarpa fucsia per fare la domanda ai suoi fans non accorgendosi che il tempo scorreva e che la puntata stava per iniziare. Carmelita, così, non ha avuto il tempo di cambiarsi e si è presentata in diretta indossando due scarpe di colore diverso. A svelare tutto è stata la stessa Barbara che, ironicamente, ha raccontato l’accaduto al proprio pubblico promettendo di cambiarsi al primo lancia pubblicitario. La gaffe di Barbara ha scatenato immediatamente gli utenti dei social che hanno commentato l’accaduto su Twitter.

Barbara D’Urso in diretta con due scarpe diverse: web scatenato

L’immagine di Barbara D’Urso con due scarpe di colore diverso ha scatenato gli utenti di Twitter che hanno commentato la gaffe stilistica della conduttrice di Pomeriggio 5. “Riassunto della mia vita, scarpe su tela. Barbie ti amo follemente”, scrive un utente. E altri aggiungono: “Barbie che entra in studio con una scarpa rosa e una lilla, la amo follemente”, “E’ già la seconda volta nel giro di due settimane che la chiamano all’improvviso mentre mancano 20 secondi all’inizio”. Nonostante il piccolo incidente, anche oggi, Barbara D’Urso ha conquistato il pubblico che, ogni giorno, continua a regalarle ascolti importanti rendendo Pomeriggio 5 il programma più visto della fascia pomeridiana.

E' già la seconda volta nel giro di due settimane che la chiamano all'improvviso mentre mancano 20 secondi all'inizio. #pomeriggio5 — lallero (@see_lallero) October 22, 2019

BARBIE CHE ENTRA IN STUDIO CON UNA SCARPA ROSA E UNA LILLA.

LA AMO FOLLEMENTE😂❤#Pomeriggio5 @carmelitadurso pic.twitter.com/PiVXIo4qGr — Sveva Chiarugi (@svivvola_B_93) October 22, 2019





