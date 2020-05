Barbara D’Urso gaffe in diretta a Live/ Il video tributo va in onda ma non lo vede

Pubblicità

Barbara D’Urso piange per il video che suo fratello Riccardo D’Urso le ha fatto preparare dallo staff di Live Non è la D’Urso. Un filmato che non parte e che almeno inizialmente rovina la sorpresa alla conduttrice, che si accorge di tutto. Superata la gaffe, ecco l’arrivo di Riccardo e il trasferimento nella sala “drive in” per un tuffo nel passato. Immagini della sua carriera e scatti famigliari accompagnano la sorpresa, lanciata in realtà dall’ospite che Carmelita stava per intervistare: Marco Carta. La gaffe del regista tutto sommato non guasta la festa della padrona di casa, che però avvisa: “Sapevo che sarei dovuta andare nel drive in ma niente lacrime. Una cosa semplice…“. Di semplice in realtà non c’è nulla: il video tributo è un immenso viaggio nei ricordi, accompagnati dalla musica di Laura Pausini, tra le altre. Un’iniziativa molto carina, impreziosita da un videomessaggio anche di tanti vip e personaggi che la stessa D’Urso ha lanciato nel mondo della televisione. Nonostante la gaffe in diretta, con il video che la conduttrice non vede perché girata di schiena, la sorpresa è riuscitissima. Una sorpresa che sembra semplicemente voler dire: buon compleanno Barbara D’Urso.



