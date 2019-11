Barbara D’Urso/ Gaffe su Verissimo: “sabato non sono in onda, ma…” (Domenica Live)

Barbara D’Urso è pronta a tornare in onda con una nuova puntata di “Domenica Live”, il contenitore televisivo della domenica di Canale 5 che questa settimana ospiterà Kikò Nalli, ex compagno di Tina Cipollari, Floriana Secondi ex vincitrice del Grande Fratello e Giucas Casella, che ballerà sulle note di “Mi vendo” di Renato Zero. Non è dato sapere se tra gli ospiti ci sarà Taylor Mega protagonista lunedì scorso di un siparietto davvero divertente durante l’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso”. La influencer, infatti, in diretta da Sharm el Shaik è apparsa “su di giri” con la D’Urso che senza tanti giri di parole le ha chiesto in diretto: “Ti sei fatta uno spritzettino?”. La Mega, infatti, è apparsa ubriaca al punto da non riuscire a seguire bene il programma con la D’Urso attonita dalla situazione.

Barbara D’Urso, scivolone a Pomeriggio Cinque

Intanto la Wonder Woman del piccolo schermo è stata protagonista di uno scivolone durante l’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque”. Barbara D’Urso, che possiamo dirlo tranquillamente vive in diretta, annunciando le anticipazioni della puntata di domenica 17 novembre 2019 di “Domenica Live” ha detto: “Domani vi aspetto… Domani c’è l’esclusiva… etc”. Fin qui nessun problema, se non fosse che “domani” in realtà non sarebbe stata domenica, ma sabato. Dalla regia, infatti, le facevano dei cenni e a quel punto Carmelita si è fermata per chiedere spiegazioni in merito. La conduttrice allora per recuperare dallo scivolone ci ha tenuto a precisare: “sono le 18.00 e 18 secondi di venerdì, siamo in diretta” cercando di rimediare alla gaffe. Non solo, la D’Urso ha anche voluto salutare la collega Silvia Toffanin che il sabato va in onda nella sua fascia oraria con il seguitissimo rotocalco Verissimo: “Il sabato lascio spazio a una mia collega bravissima, Silvia Toffanin. Io il sabato non sono in onda e faccio le prove, ma non essendo appunto in onda non lo calcolo”.

Massimo Giletti contro Barbara D’Urso: Quel modo di fare televisione… Non si placano le polemiche e le accuse di Massimo Giletti contro Barbara D’Urso. Dopo un primo affondo, il giornalista e conduttore di “Non è l’Arena” è tornato all’attacco dalle pagine de Il Fatto Quotidiano: “Mi chiedo ma siamo sicuri che sia sotto testata giornalistica? Quel modo di fare televisione si può nascondere dietro la dicitura testata giornalistica? Davvero essere giornalisti vuol dire avere un patentino o una sigla?” si domanda il giornalista. A darsi una risposta è lo stesso conduttore televisivo che dice: “se è così io qualche domanda inizio a pormela perché per me essere giornalisti è tutt’altra cosa”. Giletti prosegue precisando come certi personaggi non debbano assolutamente avere risonanza televisiva: “nel momento in cui gli dai spazio non puoi non renderti conto dell’effetto della continuità della presenza di chi non deve stare in televisione e non deve diventare personaggio”.

