Barbara D’Urso, gaffe sul nome della figlia di Fedez e Chiara Ferragni/ “Vittoria…”

Gaffe in diretta per Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 25 marzo. La conduttrice, nel corso della trasmissione, ha parlato anche della nascita di Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni e il relativo incontro con il fratellino Leone. La d’Urso, però, ha sbagliato il nome della piccola. “Tra poco l’incontro tra Leone e la piccola Vittoria Maria. Sto parlando dei figli di Fedez e Chiara Ferragni”, ha detto la conduttrice. La piccola, nata il 23 marzo, in realtà si chiama Vittoria Lucia Ferragni dove Lucia è il cognome di Fedez che all’anagrafe si chiama Federico Lucia e Ferragni è il cognome di mamma Chiara che ha deciso di dare ai suoi bambini il doppio cognome. La D’Urso, come fa sapere Davide Maggio, potrebbe aver confuso il cognome Lucia con Maria. A farle notare l’errore è stato il Tik Toker Leonardo Maini Barbieri e l’errore è stato corretto al termine della puntata.

BARBARA D’URSO, GAFFE NEL GIORNO DEL RITORNO A CASA DI VITTORIA LUCIA FERRAGNI

Barbara D’Urso ha sbagliato il nome della figlia di Chiara Ferragni e Fedez nel giorno in cui la coppia è tornata a casa con la piccola Vittoria che ha potuto così incontrare il fratellino Leone. Le teneri immagini dell’incontro tra Leone e Vittoria sono state pubblicate da mamma Chiara e papà Fedez, emozionati nel vedere i loro piccoli per la prima volta insieme. “Un nuovo inizio insieme”, ha scritto papà Federico totalmente innamorato della sua famiglia. “La nostra nuova vita in quattro (cinque con Matilda) è appena iniziata. Benvenuta a casa Vittoria”, ha scritto invece mamma Chiara. Le foto pubblicate dai Ferragnez hanno già conquistato migliaia di like e di commenti mentre il video della gaffe di Barbara D’Urso è già diventato virale.

Benvenuta a Vittoria Maria Ferragni pic.twitter.com/8A6oJ6gOFK — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) March 25, 2021

