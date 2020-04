Barbara D’Urso gioisce per la Fase 2/ “Finalmente posso riabbracciare mio figlio”

Pubblicità

La questione congiunti nata dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte di ieri 26 aprile ha scatenato un po’ di quesiti e polemiche. Ne ha parlato anche Barbara D’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. In diretta si è a lungo parlato della questione “fidanzati” che, secondo gli ultimi aggiornamenti, sono inclusi tra i congiunti che potranno dunque ritrovarsi a partire dal 4 maggio. Ma questa data sarà speciale anche per la D’Urso, che finalmente potrà riabbracciare persone a lei care. È stata lei stessa a sottolinearlo nel corso della diretta, svelando di non vedere l’ora di poter rivedere e abbracciare una persona in particolare: suo figlio. “Finalmente posso andare a trovare mio figlio – ha infatti dichiarato a Pomeriggio 5, per poi aggiungere che – non lo vedo da due mesi anche se abitiamo vicino”.

Barbara D’Urso pronta a riabbracciare suo figlio

Ricordiamo che Barbara D’Urso ha due figli, entrambi nati dalla relazione con Mauro Berardi: il primo è Giammauro, nato nel 1986 e oggi medico di successo che lavora anche in America, mentre il secondo è Emanuele, nato nel 1988, e oggi regista e fotografo. È probabile che la D’Urso, nella sua ammissione in diretta a Pomeriggio 5, si sia riferita proprio ad Emanuele, visto che Giammauro è lontano per lavoro. Emanuele è lo stesso che mesi fa ha organizzato un brutto scherzo alla conduttrice, poi finito in onda su Scherzi a parte. In quell’occasione il ragazzo fece credere a sua madre di aver dato un party, finito piuttosto male, nella casa di campagna della conduttrice.



