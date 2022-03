Barbara D’Urso: gli ex amori da Mauro Berardi a Michele Carfora/ “L’uomo che ho amato di più”

Nonostante periodicamente vengano associati a lei ipotetici fidanzati, Barbara D’Urso continua a professarsi single. La sua attenzione è concentrata sui suoi due figli, Emanuele e Gianmarco (anzi, uno di loro sembra che presto la renderà nonna). I ragazzi sono nati dall’amore tra la conduttrice e Mauro Berardi, che è stato legato in passato anche a Claudia Koll. La coppia aveva deciso di prendere strade diverse a causa di diverse incomprensioni.

Successivamente “Barbarella” aveva provato a rifarsi una vita al fianco del ballerino Michele Carfora, l’unico con cui ha deciso di sposarsi. L’addio tra loro è stato piuttosto turbolento perché arrivato in seguito a un tradimento dell’uomo, che era stato sorpreso dai paparazzi in compagnia di una ragazza più giovane.

Mauro Berardi e Michele Carfora sono gli ex di Barbara D’Urso: il loro rapporto attuale

Sono ormai trascorsi anni dalla fine della relazione tra Mauro e Barbara, ma lei ha ancora belle parole per lui e continua a essergli riconoscente: è grazie a lui, infatti, che ha avuto quelli che lei considera i suoi gioielli, suoi due figli. “L’uomo più importante della mia vita è stato Mauro – ha detto la futura conduttrice de “La pupa e il secchione” in una puntata di ‘Pomeriggio 5’ –. È l’uomo che ho amato di più infatti ci ho fatto anche due figli. Ho sofferto tanto”,

Il matrimonio con il ballerino Michele Carfora si è invece concluso dopo soli quattro anni in modo tutt’altro che diplomatico. I due si erano separati nel 2006, periodo in cui lui aveva ottenuto un assegno di mantenimento da 1.000 euro al mese. Questa richiesta aveva però amareggiato la conduttrice, che si era sentita beffata due volte dopo il tradimento: “Dico no ad essere considerata il carnefice, mentre in realtà sono la vittima – aveva dichiarato lei all’Adnkronos –. Il mio ex marito non solo mi ha tradito, tanto da indurmi a chiedere la separazione con addebito, ma si è rifatto una vita con un’altra donna, da cui ha avuto una figlia”. Parzialmente diversa invece la versione di lui: “Ci lasciammo in modo civile. Lei mi chiese di non divulgare la notizia perché voleva preparare i suoi figli con cui ho vissuto e a cui ho voluto un bene dell’anima. Ho rispettato la decisione. Poi, ad agosto 2006, noi ci eravamo lasciati già da cinque mesi, uscirono alcune fotografie che mi ritraevano con un’altra donna. Lei, invece di spiegare ai giornali che ci eravamo già lasciati, fu fotografata poco dopo sotto l’insegna ‘Separazioni e divorzi’ del Tribunale. Disse che l’avevo tradita, Lì, come si dice a Roma, ho sbroccato. Non è stato un comportamento corretto“.



