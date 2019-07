Barbara d’Urso, Gru porta via camerino/ Carmelita “perde pezzi” dopo lo studio, ma…

Dopo lo studio tocca al camerino: Barbara d’Urso continua a perdere “pezzi”. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dello choc della conduttrice dopo aver scoperto che lo studio di Pomeriggio 5 è stato smantellato, ora invece fanno notizia le sorti del camerino di Live Non è la d’Urso. «Il camerino di Barbara d’Urso abbandona gli studi di Telelombardia», scrive Marco Oliva nelle sue Instagram Stories. È stato proprio il conduttore a pubblicare lo scatto del camerino sollevato da una gru per essere portato via. Infatti il programma Live Non è la d’Urso era stato allestito negli studi di Telelombardia, non a Mediaset. Anche questo comunque è un intervento provvisorio, perché ovviamente Barbara d’Urso è destinata a tornare al timone dei suoi programmi su Canale 5. E infatti il collega, seppur di un’altra rete, ha aggiunto: «Torna presto», con un cuore a suggellare il messaggio pubblicato tra le sue storie su Instagram.

BARBARA D’URSO, GRU PORTA VIA CAMERINO

Nel frattempo Barbara d’Urso si gode un po’ di relax dopo tanto lavoro davanti alle telecamere, ma anche un traguardo social inaspettato: ha 2,3 milioni di follower su Instagram. Invece ci sono lavori in corso in casa Mediaset in vista della prossima stagione televisiva. Nei giorni scorsi Barbara d’Urso aveva mostrato lo studio smantellato di Pomeriggio 5, seminando il panico tra i telespettatori. «Non c’è più lo studio di Pomeriggio 5, non c’è più!», diceva mentre faceva il suo giro con una collaboratrice e mostrava nelle Instagram Stories un vero e proprio deserto. Ma non c’è nulla da temere: si tratta di un cambio di look, visto che tornerà in autunno. Sempre pronta a regalare ai suoi telespettatori qualcosa di innovativo, la conduttrice parte dalla location dei suoi programmi. Anche questo è importante per trovare nuovi stimoli. Quel che conta è mantenere gli stessi risultati degli ultimi anni, visto il successo ottenuto.





