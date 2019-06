Barbara d’Urso ha “ucciso” Enrico Lucci/ Gli ascolti di Realiti? Da dimenticare

Ed eccoci qui pronti a commentare insieme il nuovo programma di Enrico Lucci, quello che Carlo Freccero ha annunciato in lungo e in largo sin dalla sua conferenza stampa di “insediamento” ai vertici di Rai2, e di cosa dobbiamo parlare? A quanto pare sembra che quello che abbiamo davanti è un vero e proprio fallimento e non solo nella struttura in se, che spesso e volentieri fa il verso alla sua “rivale” Barbara d’Urso con la votazione dai social per i protagonisti della puntata, ma anche a livello di ascolti. La rete crolla sotto i colpi di un’agguerrita conduttrice su Canale 5, con Pamela Perricciolo e Marco Carta pronti a raccontare le loro verità, e di Federica Sciarelli e delle sue truffe romantiche su Rai3, e il risultato? Da dimenticare? Enrico Lucci porta a casa al di sotto dei tre punti percentuali (il 2,4% di share precisamente) e poco più di 420mila spettatori.

ENRICO LUCCI E CARLO FRECCERO FALLISCONO?

Quello di Enrico Lucci è un fallimento su tutta la linea. Il suo pseudo reality non funziona, non travolge e non sconvolge e anche il fedele pubblico che lo seguiva per Nemo lo ha abbandonato ieri sera nonostante si trattasse di un debutto e in queste occasioni gli ascolti sono sempre più altini rispetto al seguito. Barbara d’Urso ha ucciso Enrico Lucci, la rete oggi attonita sta davanti agli ascolti usciti questa mattina e adesso non si capisce bene nemmeno se ci sarà un seguito del programma oppure un ritocchino (che sia del format o dell’orario di messa in onda) ma molti sono già pronti a puntare il dito contro Carlo Freccero in attesa di un suo commento a caldo sul flop dell’esordio. In attesa di capire cosa succederà, la prima mossa utile sembra essere lo spostamento di serata sperando che le cose possano andare meglio.

