Barbara D'Urso e la sua vita sentimentale: dai suoi due ex mariti alle ultime speculazioni su una possibile frequentazione con Pasquale La Rocca

Negli ultimi mesi si è parlato molto della vita sentimentale di Barbara D’Urso, soprattutto dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. In particolare, si sta speculando molto sulla sua complicità con il ballerino e maestro Pasquale La Rocca, con cui forma una delle coppie più chiacchierate del programma. Sul palco la loro intesa è evidente, tanto da far pensare a molti a qualcosa di più di una semplice collaborazione artistica. Barbara, però, non ha mai confermato nulla, giocando sull’ambiguità con la sua solita ironia.

Difatti, quando in una diretta social le hanno chiesto se Pasquale fosse il suo fidanzato, ha risposto: “Eh, vi piacerebbe saperlo, nella vita può succedere di tutto“. Anche Pasquale, dal canto suo, ha parlato di “un’energia speciale” e di “una sintonia immediata” con la conduttrice, alimentando ancora di più le voci di un possibile flirt. Al momento, però, non c’è ancora alcuna conferma ufficiale, con Barbara che si dichiara pubblicamente single ormai da diverso tempo.

Barbara D’Urso e i suoi ex mariti: tutti i dettagli

Per quanto riguarda il passato sentimentale, invece, Barbara D’Urso ha vissuto due storie d’amore importanti. La prima con Mauro Berardi, produttore cinematografico, con cui ha condiviso oltre dieci anni di vita e da cui ha avuto i suoi due figli, Giammauro ed Emanuele. Barbara ha sempre parlato di lui con grande rispetto, definendolo “l’uomo più importante” della sua vita, anche se il matrimonio è finito nei primi anni Novanta. La seconda unione è stata quella con Michele Carfora, ballerino e coreografo di dodici anni più giovane, conosciuto nel 2000.

I due si sono sposati nel 2002, ma la relazione è durata poco, separandosi nel 2006. La loro è stata una rottura difficile, segnata da incomprensioni e, secondo quanto emerso all’epoca, anche da un tradimento. Da allora Barbara ha preferito non ufficializzare nessuna relazione, mantenendo un profilo riservato e concentrandosi sulla famiglia e sul lavoro.