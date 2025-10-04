Barbara D'Urso è fidanzata? La conduttrice raccontava due anni fa: "Sono single, non ho neanche ammiratori". La situazione è cambiata?

Protagonista di Ballando con le Stelle e pronta a conquistare la giuria e il pubblico a passi di danza, Barbara D’Urso già dall’esordio ha dimostrato di voler portare avanti questa avventura nel migliore dei modi, ambendo alle parti alte della classifica. La conduttrice, ormai da due anni lontana da Mediaset, si è goduta la sua vita in assoluta tranquillità in questo periodo lontana dalla televisione, dedicandosi ai suoi affetti più cari, tra cui ovviamente i suoi figli e nipoti. Ma c’è, invece, qualche novità dal punto di vista sentimentale per la protagonista di Ballando con le Stelle? Insomma, Barbara D’Urso è fidanzata? Le ultime informazioni dirette in merito sono risalenti ormai a due anni fa, quando durante un’intervista a Verissimo, Barbara raccontava di essere single.

“Non c’è nessuno nella mia vita, bisognerebbe andare indietro di anni. Non ho corteggiatori, non ho avuto neanche fidanzati negli ultimi tempi” ha raccontato due anni fa Barbara D’Urso. “Non c’è nessuno. Mi hanno visto a cena con Flavio Briatore? Certo, è un mio amico” spiegava all’epoca proprio la conduttrice. Barbara, dunque, due anni fa raccontava di non avere un compagno e a quanto pare la situazione non sarebbe cambiata neppure dopo il suo addio a Mediaset, nonostante il tempo certamente superiore a disposizione.

Barbara D’Urso ha un fidanzato? “I miei corteggiatori…”

Sempre diverso tempo fa, in un’intervista a Gente, Barbara D’Urso raccontava di non aver trovato, negli ultimi anni, un uomo che sapesse prenderla. “I miei corteggiatori non sono sbagliati ma io sono particolare” spiegava la conduttrice che all’epoca dirigeva con maestria e amore da parte del pubblico Pomeriggio Cinque. A distanza di anni, non ci sono novità che riguardino la vita privata di Barbara D’Urso, che dunque a quanto pare sarebbe ancora single, anche se durante l’esperienza a Ballando con le Stelle non è detto che non sorgano nuovi corteggiatori pronti a conquistare il suo cuore ormai da molto tempo riposto in una scatola.