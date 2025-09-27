Barbara D'Urso è single o fidanzata? Nessun compagno all'orizzonte per la celebre conduttrice, ma lei non sembra dispiacersene. Anzi...

Barbara D’Urso ancora single dopo il flirt con Francesco Zangrillo?

Barbara D’Urso protegge da sempre e gelosamente la sua vita privata e sentimentale, motivo per cui oggi è molto difficile capire se ci sia qualcuno al suo fianco.

Di sicuro la parola fidanzato pesa non poco alla conduttrice che, proprio in una intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Gente – quando frequentava Francesco Zangirllo – aveva ammesso di essere una persona piuttosto complicata in amore. All’epoca definì il compagno come un “corteggiatore in prova”, di fatto guastando l’armonia che si era creata fino a quel momento con l’uomo.

Oggi non sappiamo se le cose siano cambiate, se Barbara D’Urso abbia trovato un nuovo fidanzato o un compagno con cui trascorrere il suo tempo libero. Ma quel che immaginiamo è che il suo approccio sia sempre lo stesso. Proprio la presentatrice, nell’intervista a Gente, aveva ammesso di essere un po’ restia nei confronti di una relazione. “I miei corteggiatori non sono sbagliati ma io sono particolare”, aveva detto.

Barbara D’Urso, il fidanzato può attendere… ora c’è Ballando con le Stelle

“Non so nemmeno io cosa voglio”, le parole di Barbara D’Urso di allora sul presunto fidanzato. Una chiusura che conferma un po’ quanto diceva la stessa conduttrice: stare da soli non è poi così male. Dunque, ufficialmente Barbara è single da diversi anni, ma chissà che l’esperienza in arrivo a Ballando con le Stelle non porti qualche novità sul fronte sentimentale.

D’altronde non sarebbe la prima volta, dato che la pista di Raiuno è stata spesso location di infatuazioni e nuovi amori. Per il momento Barbara sembra molto concentrata sulla sfida che la attende in pista da ballo. La ricerca di un fidanzato non appare in cima alla lista delle sue priorità.

