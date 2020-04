Barbara d’Urso ha visto gli Ufo/ Boldi “erano 2”, lei “ci prenderanno per pazzi!”

Rivelazioni “choc”, la scorsa notte, a Live Non è la d’Urso. Durante un collegamento con Massimo Boldi nella seconda parte del programma – la prima è stata dedicata interamente agli interventi sull’emergenza Coronavirus – l’attore ha rivelato all’improvviso un retroscena del passato che lo ha visto protagonista proprio insieme alla padrona di casa Barbara d’Urso. Nel bel mezzo del suo intervento, Boldi ha spiazzato tutti, a partire dalla stessa conduttrice, rendendo una strana confessione che avrebbe a che fare con il presunto avvistamento di Ufo avvenuto insieme alla d’Urso. Una dichiarazione che nulla aveva a che fare con l’argomento centrale del collegamento e che ha lasciato interdetta la stessa conduttrice, tra il sorpreso e l’imbarazzato. “Barbara, ti ricordi che noi siamo stati testimoni di un UFO. Parlo di quando abbiamo avvistato un UFO. Anzi, erano due UFO, ma è vero. Te lo ricordi vero?”, ha domandato Massimo Boldi. Barbara d’Urso ha inizialmente chiesto cosa c’entrasse la sua osservazione e lo stesso Boldi ha ammesso che non aveva niente a che fare. Evidentemente l’attore scalpitava comunque all’idea di portare alla memoria della conduttrice quel momento di condivisione.

BARBARA D’URSO HA VISTO GLI UFO: RIVELAZIONE CHOC DI MASSIMO BOLDI

Barbara d’Urso dopo la rivelazione di Massimo Boldi sul loro presunto avvistamento Ufo ha tentato subito di ridimensionare la discussione restando comunque sul vago: “Certo che mi ricordo. Ma se lo raccontiamo ci prendono per pazzi”, si è limitata a commentare imbarazzata. “Massimo ma cosa c’entra con quello di cui stiamo parlando?”, lo ha però redarguito in diretta. “Facciamo che questa cosa resta tra noi due, ok? Che poi domani scrivono ‘Barbara d’Urso ha avvistato gli alieni’. Facciamo che è uno scherzo, stiamo scherzando”, ha preferito tagliare corto la conduttrice. Ed inevitabilmente, a distanza di poche ore dalle sue parole, ecco che la notizia dell’avvistamento Ufo è iniziata a circolare alimentando non poche curiosità. Dopo la rivelazione, ovviamente sui social gli utenti si sono scatenati: “Barbara d’Urso e Massimo Boldi hanno visto un ufo!”, ha esclamato su Twitter un utente allegando il meme di Eva Henger relativo al famigerato “canna-gate” dell’Isola. “Voglio un’intera puntata sull’avvistamento di un ufo da parte di Massimo Boldi e Barbara d’Urso”, commenta divertito un altro spettatore. La conduttrice deciderà di approfondire l’argomento? Vista la sua reazione la risposta potrebbe essere più che negativa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA