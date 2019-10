Barbara D’Urso “Hater? Dietro c’è giornalista”/ Video, Alberto Dandolo “Ora parlo io”

Barbara D’Urso parla per la prima volta della denuncia che ha fatto perché perseguitata per un anno da un profilo fake sui social. La conduttrice ha specificato di aver sporto denuncia contro ignoti, ma di aver scoperto grazie alle indagini che dietro questo falso account c’è un giornalista. Non ha voluto fare il nome, ma negli ultimi giorni è uscito fuori. È stato lo stesso giornalista – Alberto Dandolo – a dichiarare di essere indagato per stalking, pur precisando di essere estraneo a questa vicenda e di voler dimostrare la sua innocenza nelle giuste sedi. «Vi devo raccontare una cosa. C’è stato un profilo falso che per mesi, più volte al giorno, pubblicava post insultanti e aggressivi scatenando poi l’odio contro di me, i miei figli e la mia famiglia», spiega Barbara d’Urso in un video pubblicato su Instagram. Poi ha deciso di intervenire. «Ad un certo punto, vista l’insistenza ho iniziato ad allarmarmi e ho fatto ovviamente una denuncia contro ignoti». Dopo mesi di indagini è emerso che a quel profilo fake è collegato un giornalista.

BARBARA D’URSO: “SE AVESSI SAPUTO TUTTO PRIMA, AVREI EVITATO LA DENUNCIA”

«La polizia postale ha scoperto che collegato anche telefonicamente con il proprietario di questo profilo e con il quale collaborava c’era un giornalista di cui non mi interessa fare il nome», dice Barbara D’Urso nel video condiviso. Il giornalista Alberto Dandolo comunque è stato interrogato dalla polizia, che aveva scoperto l’esistenza di uno scambio di messaggi con il proprietario del profilo fake. Tra i tanti messaggi, in particolare, uno è rimasto impresso nella testa di Barbara D’Urso: «In un messaggio c’era scritto “un bacio e ti voglio bene. Continua come stai facendo se ti fa divertire, ti fa piacere. Se non ti diverte non ha più senso, però fallo anche per me. Vai avanti anche per me». Lo sfogo della D’Urso si conclude comunque con una frecciatina: «Se avessi saputo che dietro tutto questo c’era questo giornalista, non avrei fatto una denuncia contro ignoti. Bastava dirlo e avremmo evitato la polizia postale e le indagini». Infine, rivolgendosi agli haters: «Le cose non sono come sempre ve le raccontano a meno che voi non pensiate che sia deontologicamente corretto nascondersi dietro un profilo anonimo». Lui intanto ha risposto su Instagram: «Stasera leggerete un articolo molto interessante! “e’ appis o quadro a nu mal chiuov'”! (traduzione: hai appeso il quadro al chiodo sbagliato)».





