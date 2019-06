Barbara d’Urso, i messaggi di Mark Caltagirone/ “Voleva investire nei miei programmi”

Barbara d’Urso ha deciso di spiegare una volta per tutte il suo coinvolgimento nel caso Mark Caltagirone. Più volte la conduttrice ha ammesso di aver ricevuto dei messaggi dal fidanzato fantasma di Pamela Prati e oggi, a Live non è la d’Urso, ne svela anche il contenuto. “Io stavo facendo facendo il Grande Fratello e mi è arrivato un messaggio da un numero da me sconosciuto che su Whatsapp però, guarda caso, come foto ha un cane che è identico al tuo” esordisce la d’Urso, parlando a Pamela Perricciolo. Lei nega sia il suo e una perplessa Barbara d’Urso continua nel suo racconto. La conduttrice ha ricevuto infatti un primo messaggio in cui Mark Caltagirone le dice di essere interessato ad investire molto denaro nei suoi programmi televisivi. “Io non rispondo – continua la d’Urso – qualche giorno dopo una persona che lavora con me mi dice di aver conosciuto due persone” che sarebbero proprio la Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Barbara d’Urso: “Mark Caltagirone voleva pubblicizzare i miei programmi ma…”

Le due manager avrebbero chiesto con grande insistenza di incontrare Barbara d’Urso e, una volta ottenuto l’incontro, le avrebbero comunicato le proprie intenzioni. “Voi mi avete detto ‘Noi siamo l’agenzia di Mark Caltagirone che vuole sponsorizzare i suoi programmi’ E mi avete anche detto che era un uomo molto bello, single, mostrandomi se ricordo bene una foto” spiega la conduttrice a Live non è la d’Urso, aggiungendo di aver poi passato la palla a Publitalia che si occupa di questo. Ma la stessa azienda non avrebbe poi dato esito positivo alla cosa, dichiarando di non conoscere né la holding Caltagirone né Eliana e Pamela Perricciolo. Nonostante ciò, la d’Urso conclude ammettendo di aver continuato a ricevere dei messaggi dal presunto Mark Caltagirone ai quali però non ha mai risposto.

