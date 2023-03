Barbara D’urso, i rumors sui flirt della presentatrice/ I figli Giammuaro ed Emanuele

Barbara D’Urso, dai grandi amori alle presunte liaison “segrete”

Barbara D’Urso è da decenni uno dei volti di punta delle reti Mediaset: la conduzione di talk basati sulle notizie di gossip e approfondimenti di cronaca sono ormai il suo cavallo di battaglia, come dimostrato dalla longeva esperienza al timone di Pomeriggio Cinque. A dispetto della notorietà e influenza nella scena televisiva, la vita sentimentale della conduttrice è da diversi anni avvolta nel mistero; pur traendo sporadicamente notizie di flirt e ipotetiche liaison, non sono mai arrivate notizie certe e attendibili.

Le uniche storie ben note e ufficiali di Barbara D’Urso risalgono ai suoi due matrimoni; il primo con Mauro Berardi. I due si sono sposati nel 1982 e hanno avuto due figli, Giammauro ed Emanuele. Il più recente è invece il matrimonio del 2002 con il ballerino Michele Carfora, naufragato 6 anni dopo. Diversi sono invece i presunti flirt avuti dalla conduttrice e chiacchierati per diverso tempo. In passato si è parlato con insistenza di una possibile liaison con il cantautore Vasco Rossi, mai confermata in maniera diretta. Altrettanto nota è la frequentazione con Memo Remigi che pare sia durata circa 2 anni. Un altro flirt attribuito a Barbara D’Urso è invece quello con Miguel Bosè, noto cantante portoghese di fama internazionale. L’ultimo in ordine cronologico è quello con Flavio Briatore, velatamente smentito proprio dalla diretta interessata.

Giammauro ed Emanuele: i due figli di Barbara D’Urso e Mauro Berardi

Barbara D’Urso ha avuto due figli dal suo primo matrimonio Giammauro ed Emanuele, avuti entrambi con il produttore Mauro Berardi. A dispetto della notorietà della madre, entrambi hanno scelto percorsi di vita differenti e lontano dalla luce dei riflettori. Giammaro ha seguito gli studi di medicina e ad oggi pare essere uno stimato medico presso l’ospedale Forlanini di Roma. La sua formazione è stata impreziosita da diversi viaggi all’estero, spesso volte ad offrire supporto a zone deboli e povere del mondo, soprattutto per ragioni belliche.

Diverso il percorso del secondo figlio di Barbara D’Urso, Emanuele Berardi, sempre però distante dal mondo dello spettacolo. Nato nel 1988, si è specializzato nel corso degli anni principalmente come videomaker e produttore fotografico. In quest’ultimo settore è riuscito ad ottenere una discreta stima internazionale grazie alla realizzazione di reportage artistici e non solo. Attualmente il giovane vive tra Milano e Roma ed è da sottolineare uno dei successi più importanti della sua carriera: ad Expo 2015 il suo stand dedicato ad una persona mostra fotografica è stato tra i più apprezzati dell’esposizione.











