Barbara D'Urso su Instagram ricorda mamma Vera in una storia Instagram: dolce foto ed un ricordo condiviso assieme ai suoi fratelli

Barbara D’Urso ricorda mamma Vera sul proprio profilo Instagram, con una storia che ritrae la conduttrice e la sorella Daniela e il fratellino Alessandro nel pieno della loro infanzia. Tempi in cui mamma Vera era ancora tra loro, prima della tremenda malattia che la portò via all’affetto dei suoi cari. Quattro anni difficili, colmi di paure ma anche di speranze, perché Barbara D’Urso credeva ciecamente che sua mamma potesse guarire. “Ciao mamma, ovunque tu sia…”, scrive la celebre conduttrice sopra la foto condivisa coi suoi follower.

Barbara D'Urso rinuncia a Ballando con le stelle 2025?/ Silenzio social insinua dubbi: tensioni o strategia?

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a 7 del Correre, invece, la D’Urso aveva ripercorso il periodo terribile che portò mamma al capolinea, a causa del morbo di Hodgkin. “Nella mia testa c’è l’immagine di mia madre con un ago perennemente infilato nel braccio”, il ricordo commosso di Barbara D’Urso.

Barbara D'Urso, cachet da capogiro a Ballando con le stelle 2025: pagato da Milly Carlucci?/ Il rumor bomba!

Barbara D’Urso, il ricordo doloroso di mamma Vera: “Non parlammo più di lei dopo la sua morte”

Ricordi dolorosi, immagini scalfite nella sua mente, che ancora oggi fanno male. Tanto quanto quella scoperta atroce, la morte di mamma, che il padre rivelò a Barbara in un secondo momento. “Mentre mia madre muore, o forse è già morta, mentre c’è il funerale, a me viene il ciclo per la prima volta. Nessuno mi aveva spiegato cosa fosse”, la confidenza toccante della celebre presentatrice. Ricordi dolorosi, ferite ancora aperte che non cancellano il dolce ricordo di mamma Vera.

Ballando con le stelle 2025, Mariotto stronca Marcella Bella e fa spoiler su Barbara D'Urso/ "Con Selvaggia…"

Anche se gli attimi che Barbara D’Urso rivive nella sua mente sono alquanto amari e nostalgici. “Nessuno a casa mia parlerà più di mamma. Mio padre si risposa, cambiamo casa. Io non ho ricordi di quell’anno, solo buio. I ricordi ricominciano nella casa nuova, ho dodici anni”, spiega Barbara D’Urso. Che ancora oggi, per sua stessa ammissione, deve elaborare quel terribile lutto.