Barbara D’Urso/ “Il mio Grande Fratello? Torna nel 2021. Io innamorata? Si, però..”

Che la si ami o la si odi, è innegabile che Barbara D’Urso sia un vero e proprio tornado. La sua stagione televisiva si è appena conclusa ma anche quest’anno, nonostante le ben note difficoltà, ha ottenuto ottimi risultati. “Sono felicissima. – ha ammesso la conduttrice in un’intervista rilasciata a DiLei – Anche solo il fatto che in un momento di crisi come questo, nel quale tutte le aziende hanno sofferto e ovviamente anche Mediaset, l’editore ci abbia chiesto addirittura quattro puntate in più, che sono tantissime, mi rende felice e orgogliosa.” Ma è proprio il suo affezionato pubblico a chiedersi ora quando tornerà e con quali programmi. La D’Urso ha allora svelato l’arcano: “Sicuramente torneremo – come ogni anno – il 7 settembre con “Pomeriggio Cinque” e il 13 con “Live – Non è la d’Urso” e con “Domenica Live”, che era stato sospeso proprio a causa della pandemia così come molte altre trasmissioni Mediaset, per esempio Chiambretti e Verissimo.”

Barbara D’Urso: quando torna il suo Grande Fratello e il rapporto con la Panicucci

E il Grande Fratello? “Mi manca moltissimo – ha ammesso Barbara D’Urso – e se si farà, sarà sicuramente molto più avanti. In primavera inoltrata, che è la solita collocazione del “GF Nip”. Ma non si sa ancora molto dei palinsesti del 2021.” Dunque, al momento, rimane un punto interrogativo che troverà risposta nei prossimi mesi. La conduttrice ha anche chiarito quali rapporti la legano alla collega Federica Panicucci: “abbiamo un ottimo rapporto. – ha ammesso, per poi chiarire – Non c’è mai stato attrito tra di noi. È divertente perché molto spesso i giornalisti creano delle guerre e delle lotte interne, che in realtà non esistono. Semplicemente non ci frequentavamo prima e non ci frequentiamo neanche adesso, però ci incontriamo spesso sul lavoro. La trovo e l’ho sempre trovata una grandissima professionista, che fa meravigliosamente il suo lavoro.”

Barbara D’Urso è innamorata? Lei svela…

Non è mancata una parentesi dedicata all’amore. Oggi Barbara D’Urso ha qualcuno di speciale nel suo cuore? “Sono ovviamente innamorata dei miei figli. Animali non ne ho e quindi basta, l’amore finisce qui, purtroppo in questo momento va così.” Così ha concluso: “Devo dire che sono comunque fortunatissima, perché ricevo un sacco di amore da parte della gente che incontro: questo mi riempie e mi completa. E poi, prima o poi, arriverà pure qualcuno…”



