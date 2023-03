Barbara D’Urso: “Il mio lavoro mi diverte ancora”/ “Sono tornata a teatro perché…”

Barbara D’Urso: “La forza di Pomeriggio 5…”

Barbara D’Urso, ospite di Tv Talk, racconta i suoi successi lavorativi con Pomeriggio 5, rivelando di divertirsi ancora come agli esordi nonostante il programma sia ormai alla 15esima edizione: “Io mi diverto come una pazza. Amo questo lavoro, amo Pomeriggio 5, amo il fatto di poter informare tutti i giorni e di poterle aiutare. Noi facciamo un piccolo servizio pubblico, aiutiamo le persone, troviamo case… L’altro giorno una signora mi ha fatto vedere la sua casa dove paga l’affitto piena di muffa, dopo due giorni hanno risolto tutto. Sono felice. Pomeriggio 5 non si è evoluto, è rimasto quello”.

Pomeriggio 5 affronta tematiche importanti, dalla cronaca nera all’attualità politica, fino alla rosa, scadendo spesso persino nel cosiddetto ‘trash’. Eppure, quella secondo la D’Urso è la forza del programma: “Se tu entri in un bar e prendi un caffè o una bibita, senti la gente che parla della disgrazia che è avvenuta, sia del Milan che ha vinto o ha perso. Noi cerchiamo di raccontare tutto, cronaca bianca e nera, quello che sentiresti al bar. Noi seguiamo quello che la gente ama ascoltare”.

Barbara D’Urso, a Tv Talk, affronta anche il tema dell’assenza di pubblico nei suoi programmi da dopo la pandemia: “Nel terribile momento della pandemia abbiamo deciso il giorno stesso, quella domenica, che la sera non ci sarebbe stato il pubblico. Siamo stati il primo programma ad andare in onda senza. Prima avevamo 270 persone. Mi sono abituata, chiaro che ora se potessi avere il pubblico lì che applaude e scherza con noi, sarebbe diverso. Ma per il momento è così“.

Dopo tanti anni di sola tv, la D’Urso torna ora a teatro con “Taxi a due piazze”. “Televisione e teatro sono due cose diverse. Noi non riusciamo ad andare avanti con la commedia perché la gente ride, ride, ride. Mi aspettano fuori in centinaia e sono tutti giovani”, racconta la conduttrice e attrice.

