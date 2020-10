Barbara D’Urso: “Il mio uomo ideale? Un gran fico!”/ “Mi attrae la bellezza ma…”

Sincerità, generosità e simpatia. Sono queste le tra caratteristiche che servono a un uomo per fare colpo su Barbara D’Urso. Tre elementi che per la conduttrice di Canale 5 sono importantissimi e determinanti in una conoscenza. Lo confessa alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, nel corso di un’intervista in cui si parla anche di amore e di ‘uomo ideale’. Come deve essere? La conduttrice svela: “Deve essere un gran fico. Mi attrae subito la bellezza fisica, poi un uomo deve essere intrigante, veloce di testa, deve applicarsi per farmi ridere.” C’è, invece, qualcos’altro che proprio la infastidisce in un uomo: “Respingo la tirchieria, per carità… Le presunzione, invece, gliela smonti in tre minuti!” chiarisce, sicura, la D’Urso.

Barbara D’Urso: “Hater? Non me ne frega nulla”

Dall’amore e dall’uomo ideale si passa a parlare di un argomento un po’ più serio: gli ‘odiatori del web’. Tanti quelli di Barbara D’Urso, conduttrice che spacca il pubblico. Lei, però, confessa di non essere affatto toccata dalle critiche anche pesanti che riceve sul web. “Non mi importa nulla. Loro si sfogano così, fanno una ‘terapia D’Urso’, sono felici e si sentono meglio ma in realtà lo fanno inutilmente perché io neanche li leggo!” ammette, Si parla poi di lavoro e quando le si viene chiesto chi vorrebbe intervistare nei prossimi mesi in uno dei suoi programmi, la D’Urso dichiara: “Amerei avere in studio il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, credo che sarebbe un bel faccia a faccia!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA