Barbara d'Urso, salta di nuovo il ritorno in TV? Cosa sta succedendo con la Rai e gli attriti con la Mediaset

Barbara d’Urso rischia il ritorno in Rai. Ma, facciamo chiarezza. Dopo l’addio burrascoso a Mediaset e il lungo silenzio (interrotto solo da ospitate e interviste), Carmelita sembrava finalmente pronta a tornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Secondo quanto riportato da lei stessa in un’intervista a Il Corriere della Sera, Barbara avrebbe avuto un incontro molto positivo con Williams Di Liberto (direttore dell’intrattenimento prime time della Rai), durante il quale sarebbe stato messo nero su bianco un progetto pensato proprio per lei: un programma da mandare in onda il venerdì sera a partire da gennaio.

Barbara D'Urso: "Veto in Rai di Pier Silvio e Marina Berlusconi? Ecco verità"/ Silenzio rotto ritorno in tv

Si parlava di quattro o cinque puntate, con uno studio elegante e un taglio più “serio” rispetto ai classici salotti pomeridiani. Insomma, tutto sembrava pronto per il ritorno. Ma poi, qualcosa è cambiato. Il quotidiano Domani ha lanciato un retroscena che ha fatto molto rumore: pare che l’AD Rai Giampaolo Rossi non sia del tutto convinto e che, per evitare attriti con i vertici Mediaset, preferisca tenere la d’Urso a distanza. Non solo, anche Di Liberto, nonostante l’incontro, sarebbe poi tornato sui suoi passi, diventando più cauto.

Barbara D'Urso in Rai dopo l'addio a Mediaset?/ L'indiscrezione: "Alcuni progetti possono riguardarla..."

Barbara d’Urso e le vecchie ruggini con la Mediaset: il retroscena

Il quotidiano Domani ha anche provato a fare chiarezza su quello che sarebbe il vero motivo del presunto veto che impedirebbe a Barbara d’Urso di tornare stabilmente in TV. Secondo quanto riportato, non si tratterebbe affatto della famosa foto circolata sul web dopo i funerali di Silvio Berlusconi, ovvero quella in cui la si vedeva pregare. A quanto pare, le tensioni con Mediaset affonderebbero le radici in vecchie frizioni mai del tutto risolte. Antiche ruggini, insomma, che oggi tornano a galla e potrebbero ancora pesare sul suo futuro lavorativo.

Barbara D'Urso torna in tv, spunta a sopresa nei palinsesti Rai: "Otto prime serarate"/ Ma è già 'scontro'

Chiaramente, bisogna sottolineare che non ci sono conferme ufficiali, ma il gossip cresce ogni giorno di più. Nel frattempo, i fan della conduttrice continuano a chiedere a gran voce un suo ritorno sul piccolo schermo, dopo ben due anni di assenza.