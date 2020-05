Barbara D’Urso, imbarazzo in diretta a Pomeriggio5/ Problemi e gaffe: “Meglio ridere”

Pubblicità

Problemi tecnici per Barbara D’Urso nel corso della nuova diretta di Pomeriggio 5. Non è la prima volta che la conduttrice deve fronteggiare intoppi nei collegamenti, fulcro delle trasmissioni soprattutto in questo periodo così particolare. Oggi però le difficoltà sono state davvero tante: molti dei collegamenti richiesti dalla D’Urso non sono andati a buon fine. Si è partito con quello con una sala da ballo ad Afragola: “Mi fate sentire la musica? – ha chiesto la conduttrice, poi sono seguito istanti di silenzio in cui il collegamento non è arrivato – Non c’è la musica! Amici, sto aspettando questo collegamento dalle 7 di questa mattina”, ha così dichiarato. “Ho detto mi raccomando, facciamo in modo che si senta la musica! L’ho detto alle 8, alle 9, alle 10, alle 11 fino ad oggi… ed ecco che non c’è la musica!” ha continuato.

Barbara D’Urso, problemi tecnici in diretta: “Che vogliamo fare?”

Visto l’impossibile collegamento con la sala da ballo, Barbara D’Urso ha deciso di cambiare argomento, “perché noi abbiamo tanta pazienza!”, ha tenuto a specificare. Così via al collegamento con Palazzo Chigi ma anche questa volta nulla di fatto: l’inviata si trovava al telefono e il cameraman, per evitare la scena, ha spostato la camera verso il basso. “Che vogliamo fare oggi pomeriggio? Abbiamo i piedi delle persone di Palazzo Chigi… la prendo a ridere…” Senza perdere il sorriso, Barbara D’Urso si è allora dedicata ad un altro argomento di cronaca, stavolta riuscendo nel collegamento. Solo dopo la pubblicità i problemi tecnici sono stati poi risolti e la conduttrice è riuscita a fare i vari collegamenti.



