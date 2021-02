Barbara D’Urso imitata da Vincenzo De Luca su Rai 2/ La reazione della conduttrice

Barbara D’Urso in Rai? Sì, ma non è come sembra. Ieri, nel corso della nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il game show condotto da Stefano De Martino, è apparsa un’ospite inaspettata: Barbara D’Urso. Chiariamo però: non quella vera. La Barbara apparsa su Rai 2 era la versione interpretata da Vincenzo De Lucia, il bravissimo imitatore che ha già portato sul palco dello show di De Martino Mara Venier e Maria De Filippi. La sua versione della D’Urso è tuttavia inedita e ha scatenato l’ilarità e i complimenti del web. “Grande Vincenzo, interpretazione magnifica”, “Troppo divertente la D’Urso di De Lucia”, “Barbara D’Urso a Rai 2? Davvero stasera tutto è possibile!” ha twittato qualcuno nel corso della serata, stupito dalla versione dell’imitatore.

Barbara D’Urso imitata su Rai 2: ecco come ha reagito la conduttrice

In molti si aspettavano che anche la diretta interessata reagisse alla sua imitazione su Rai 2 e, in effetti, il commento della vera Barbara D’Urso non si è fatto attendere. La conduttrice ha infatti postato uno dei momenti della sua imitazione a Stasera tutto e possibile, commentandola con una lunga serie di faccine sorridenti e divertite, con tanto di cuori rossi per finire. Una reazione, dunque, più che positiva alla scena. D’altronde non è la prima volta che la D’Urso viene imitata su altri canali o anche in show di Canale 5. La conduttrice ha sempre preso con ironia e spirito gli sfottò, così come accaduto di recente con Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip.





