Barbara D'Urso in lacrime a Ballando con le stelle: "Morte mamma? Incazza*a con il mondo" Poi secca smentita: "Scritte cose non vere"

Barbara D’Urso in lacrime a Ballando con le stelle 2025 per la mamma morta Vera Pentimalli: “Sono incazza*a con il mondo”

Si è lasciata andare alle confessioni drammatiche Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: “Io sono molto incazza*a con il mondo perché quando ero piccola e mamma era giovanissima ha cominciato a non stare bene” Barbara ha raccontato quei drammatici anni vissuti accanto alla mamma Vera Pentimalli, inchiodata a letto con un flebo mentre combatteva contro la malattia, il linfoma di Hodgkin. Barbara D’Urso in lacrime ha raccontato un episodio toccante: “Siccome lei aveva delle febbri altissime io mi ricordo che a turno con mia sorella ricorda che mettevamo le manine in fronte a mamma per darle un po’ di sollievo.”

È un fiume in piena Barbara D’Urso a Ballando con le stelle che forse per la prima volta parla in maniera così toccante e profonda della mamma Vera Pentimalli, morta quando lei aveva solo 11 anni, con la voce rotta dal pianto ha confessato: “Poi è successo che ad agosto loro avevano capito, noi non avevamo capito niente, che non c’era più possibilità. Quel giorno lo ricordo benissimo lei aveva questo sorriso ed era gonfia per il cortisone, parola che io odio tutt’ora. L’abbiamo salutata e poi non l’abbiamo più vista e mi sono messa da mamma nei panni di una mamma di 42 anni con tre bambini che li saluta e sa che non li rivedrà più. Perché lei lo sapeva…È tutto finito lì, nel momento in cui papà mi ha detto mamma ci ha lasciato. E nessuno più ci ha detto niente, quindi io sono arrabbiatissima per come è successa la cosa, per il fatto che io non ho potuto buttare fuori la rabbia. E ogni volta quando scendo in pista dico ‘Mamma tu lo sai’ Basta.”

Ballando con le stelle 2025, smentita secca di Barbara D’Urso: “Scritte cose non vere questa settimama”

Subito dopo Barbara D’Urso, in coppia con Pasquale La Rocca si è cimentata a Ballando con le stelle in un Paso Doble sulle note di Un amore così grande di Claudio Villa. Il racconto di Barbara D’Urso ha commesso Rossella Erra ed i giurati Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith. Fabio Canino, commosso e con le lacrime agli occhi ha ammesso: “Credo che sia la cosa più bella che hai fatto.” Lapidaria Selvaggia Lucarelli: “Era bello, era ben fatto ma mi aspetto nelle prossime volte qualcosa di nuovo, però c’era tutto tecnicamente.” La conduttrice non ha replicato. Guillermo Mariotto le ha dato l’assist che avrebbe condotto un nuovo programma, che in passato fu condotto da Raffaella Carrà e qui Barbara D’Urso ha voluto fare un chiarimento: “Non mi risulta, diciamo che questa settimana sono state scritte delle cose non vere e tutto quello che hai letto non è vero, neanche quello della Carrà anche perché io potrei essere il mignolo del piede destro della Carrà.” L’esibizione è comunque ha totalizzato un totale 47 punti più il 10 bonus.

