Barbara D'Urso pronta a tornare in tv? La Rai avrebbe aperto ad un suo coinvolgimento, intanto Milly Carlucci aumenta il pressing per Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso, i vertici Rai aprono ad un suo coinvolgimento: “Prematuro parlarne ma…”

Barbara D’Urso viaggia spedita verso l’approdo in Rai? Possibile, anche se non a brevissimo termine. Non si tratta più di una semplice suggestione, ma di una possibilità concreta per la stagione televisiva 2025-2026. Ad aprire al suo approdo in Rai, ci ha pensato nientemeno che Williams Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento prime time Rai, il quale non esclude un coinvolgimento di Barbara D’Urso. L’ex conduttrice di Mediaset resta un profilo succulento per la tv di Stato, anche se fino a non molto tempo fa una possibile collaborazione sembrava un’ipotesi campata per aria.

Adesso dopo due anni senza conduzioni, Barbara D’Urso potrebbe tornare in tv, magari con un nuovo programma. Uno scenario ancora in divenire e tutto da definire, come si evince dalle parole di Di Liberatore. “È prematuro parlarne adesso ma in una fase di scouting”, le sue parole.

Barbara D’Urso in Rai? Prosegue il pressing di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle

“Confermo alcuni progetti che possono riguardare i vari talent, da Barbara ad altri. È prematuro parlarne, siamo in una fase primordiale”, ha precisato ancora il direttore dell’intrattenimento prime time Rai. Di sicuro, rispetto a qualche settimana fa, oggi le chance di rivedere la D’Urso in tv sono in netta ascesa. Basti pensare a quando si diceva che in Rai i posti fossero al completo; ora qualcosa sembra essere cambiato.

Chissà che l’autunno non possa portare delle novità in questo senso, a cominciare dal corteggiamento serrato che Milly Carlucci sta attuando nei confronti di Barbara D’urso per la Ballando con le Stelle. La conduttrice di Raiuno vorrebbe l’ex regina di Mediaset in gara e il suo coinvolgimento nel talent potrebbe essere solo l’inizio di un nuovo capitolo nella tv di Stato.