Barbara D’Urso in topless/ Foto hot in piscina, fan impazziti: “Fantastica!”

Anche in vacanza Barbara D’Urso stupisce i suoi fan. La conduttrice, lontana dagli schermi da alcune settimane, sta godendosi le meritate vacanze in location da sogno. Proprio in uno dei suoi ultimi post su Instagram, la D’Urso si è mostrata immersa in una fantastica piscina avvolta da una natura selvaggia. Ma ad attirare l’attenzione dei fan è stata soprattutto la perfetta forma fisica della conduttrice, mostratasi in topless. Ebbene sì: Barbarella lascia tutti senza fiato con uno scatto che la vede indossare solo lo slip del costume, ovviamente nulla di scoperto per la conduttrice, coperta dall’acqua della piscina. Inutile dire che, di fronte a questa immagine, i fan si sono scatenati in centinaia di commenti e, soprattutto, di complimenti.

Barbara D’Urso fa impazzire il web con la foto in topless

“Che fisico da urlo mamma mia sei pazzesca”, “Fantastica”, “Finalmente questa foto ti rappresenta al top, divina la mia Carmelina”, “Foto bellissimaaaaaaa!!!! Una donna da invidiare!!!!”, sono solo alcuni dei complimenti ricevuti da Barbara D’Urso. In tanti, poi, attendono con ansia il suo ritorno in Tv. C’è infatti chi scrive: “Ti Aspettiamo a braccia aperte. Tutti collegati con la regina, per intanto riposati che te lo meriti tantissimo dopo tutto il lavoro che hai fatto per noi anche con il virus”, ha scritto invece un’altra fan. D’altronde a settembre la conduttrice, come è stato confermato dagli ultimi palensesti, tornerà in onda con i suoi tre programmi: Pomeriggio 5, Live non è la D’Urso e Domenica Live.

Visualizza questo post su Instagram Troppo caldo🔥😜#hot #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 22 Lug 2020 alle ore 4:26 PDT





