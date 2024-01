Barbara D’Urso in versione ‘nonna’ in attesa del passaggio in Rai?/ “Il sole nella mia vita”

D’Urso e la gioia di essere nonna: gli scatti con la nipotina Matilde

Barbara D’Urso ha iniziato questo nuovo anno non solo libera da Mediaset, ma anche in versione nonna. La conduttrice sta passando del tempo con la sua nipotina, Matilde, portandola al parco e riempiendola di attenzioni. Sulle storie Instagram D’Urso ha riempito la sua pagina delle dolci foto della piccola scrivendo: “Il sole nella mia vita“.

“Molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenerlo nascosto, nessuno l’ha saputo. Avrei potuto anche solo mettere una manina. Non l’ho fatto perché questa è la nostra scelta ma è una cosa molto forte” aveva raccontato la conduttrice a Verissimo. Ora, Barbara allieta le sue giornate tra teatro, con lo spettacolo Taxi a due piazze, e le dolci manine della sua Matilde.

D’Urso torna in tv dopo l’addio a Mediaset? Le sue parole

Dopo anni di conduzione a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è stata allontanata da Mediaset e sostituita con Myrta Merlino. La conduttrice è intervenuta spesso per puntualizzare il suo personale punto di vista su quanto accaduto, con un tono sicuramente polemico.

A distanza di tempo, dopo la scadenza del contratto con Mediaset, ci sia chiede se D’Urso avrà ancora un posto in televisione. Ebbene, la stessa conduttrice ha dichiarato: “Torno ragazzi, torno. Basta cambiare il numero sul telecomando“. Le sue parole sembrerebbero confermare un ritorno in tv, magari con un trasferimento in Rai di cui si è già vociferato le scorse settimane. Secondo quanto riporta Novella 2000, infatti, si pensa a un possibile approdo su Rai 1 al posto di Francesca Fialdini.

