Barbara D’Urso: “Io e Massimo Boldi abbiamo visto un Ufo”/ La testimonianza choc a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso e Massimo Boldi, testimonianza choc a Pomeriggio 5: “Abbiamo visto un Ufo”

Si parla di Ufo, avvistamenti e presenze spirituali nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Al racconto di Flavia Vento, che conferma in studio di aver visto un Ufo pochi giorni fa e di aver parlato con gli alieni, si aggiunge quello di Massimo Boldi. Ospite della D’Urso in collegamento, Boldi riporta alla mente una vicenda che coinvolge anche la conduttrice e che risale alla fine degli anni ’70, “Abbiamo visto un Ufo”, esordisce infatti Boldi, ricevendo subito la conferma della D’Urso che però ammette, riferita al pubblico: “È vero ma non ci crederanno mai”.

La D’Urso allora spiega perché non ne ha mai parlato pubblicamente: “Tu sai che questa cosa non la racconto mai. L’abbiamo sì raccontata ai nostri amici intimi perché noi sappiamo… però non l’ho mai raccontato pubblicamente perché sono fatti miei… Non mi piace raccontarlo perché uno viene anche un po’ deriso da chi non ci crede.”

Massimo Boldi e Barbara D’Urso: “Visto un Ufo e il giorno dopo arrivò la notizia dai giornali…”

È Massimo Boldi allora a prendere parola e raccontare che quella sera era alla guida in Liguria e con lui in auto c’erano la D’Urso e Memo Remigi. “In un buio immenso è arrivata una luce incredibile, una luce che poi è scivolata via ad una velocità incredibile, per poi tornare, ritornare, passarci sopra e piano piano se n’è andata.” rivela l’attore. “Non avevamo bevuto, eravamo sobri. – chiarisce la D’Urso, che aggiunge – Era veramente una sorta di disco che si muoveva in maniera pazzesca. Quella sera in effetti vedemmo questo oggetto che si muoveva molto velocemente cambiando luce e non lo abbiamo dimenticato mai.”

Il racconto trova però una svolta choc. Massimo Boldi infatti confessa: “Il giorno dopo il Corriere della Sera disse che erano stati avvistati gli Ufo in Liguria!” Barbara D’Urso conferma: “Vero, il giorno dopo tutti i media annunciavano che nella zona della Liguria, la stessa in cui siamo passati noi, c’erano stati avvistamenti di Ufo. Noi ci telefonammo e ci dicemmo che veramente avevamo visto un Ufo. – e conclude – Ora c’è chi ci crede e chi no, però credo che veramente ci siamo altri pianeti popolati.”











