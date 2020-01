Barbara d’Urso/ La foto vintage fa impazzire il web: “Le zizze ci sono sempre state!”

Barbara d’Urso ha postato uno scatto in costume da bagno quando aveva vent’anni. Un sorriso e niente più. Tra gli hashtag, l’immancabile “col cuore” ed anche “mare, ricordi e vintage”. Tanti i commenti da parte degli estimatori: “Direi niente da dire!”, “Sempre bella”, “Bellezza mediterranea”. La nostra ruspante Carmelita, tornerà anche quest’oggi con il suo appuntamento di Pomeriggio 5, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Successivamente, si riapriranno anche le porte di Live Non è la d’Urso questa domenica con un ospite particolare: Anna Oxa. Proprio l’account Instagram di “Oxarte” ha confermato la sua partecipazione alla nuova stagione del programma che torna dopo la lunga pausa durante le vacanze di Natale.

Barbara d’Urso, lo scatto vintage fa impazzire il web

A Live Non è la d’Urso probabilmente si continuerà a parlare con i protagonisti di sempre, da Mercedesz Henger e Eva Henger, ma anche per Lucas Peracchi, Paola Caruso e Floriana Secondi e tanti altri. Probabilmente Barbara d’Urso avrà modo di offrire delle news anche su Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric sparito nel nulla da circa tre settimane. Barbara d’Urso, ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato proprio della nuova stagione svelando qual è l’obiettivo di share che le ha chiesto l’azienda: “Mi ha chiamato Piersilvio e mi ha chiesto di andare in onda la domenica sera, la serata più difficile di Mediaset. Io volevo restare al mercoledì, ma sono aziendalista ed ho accettato. Mi ha chiesto di portare a casa almeno l’11 o il 12% di share”. Nell’attesa di ritrovarla con “Live”, la conduttrice intrattiene il pubblico con alcuni scatti vintage che appassionano il pubblico tra like e commenti positivi.

