Barbara D’Urso lacrime per Elvira Zriba/”Una mamma spera di andare in cielo prima..”

Barbara D’Urso torna al centro dell’attenzione mediatica per il rientro dalla vacanze in TV, alla conduzione di Pomeriggio 5. In occasione della nuova puntata del talk pomeridiano, andata in onda il 6 settembre 2022 su Canale 5, la conduttrice campana é apparsa piuttosto provata, non riuscendo a trattenere la commozione, nel lancio della terribile notizia di cronaca della morte di Elvira Zriba, una 34enne originaria di Napoli che ha perso la vita per via di una moto pirata, che poco prima di investirla impennava su una ruota in strada con alla guida un uomo non munito di patente. In occasione dello spazio di cronaca apertosi a Pomeriggio 5 hanno presenziato la madre, la cugina e la zia della vittima e quando la prima, la signora Alba, si é palesata bloccata al ricordo della compianta figlia venuta a mancare per imprudenza in strada, la conduttrice con la voce rotta dalla commozione é intervenuta: “Alba, credo che ogni mamma sogni e speri sempre di andare in cielo prima dei propri figli. Questa è la speranza di ogni mamma naturalmente quindi non ci sono parole in una situazione del genere”.

In onda il video dell’incidente fatale

Parole intense quelle rilasciate da Barbara D’Urso, che hanno commosso i telespettatori. Lo spazio TV dedicato al tragico caso di Elvira Zriba ha inoltre fatto luce su un altro caso drammatico, quello della prima morte subita in casa dalla signora Alba del figlio, anche lui come la sorella 34enne vittima di un pirata della strada. Pomeriggio 5, attraverso Barbara D’Urso, ha chiesto il consenso ai familiari della compianta 34enne al trattamento e quindi alla messa in onda di un video dell’incidente che ha spazzato via la vita di Elvira Zriba, che mostra la verità dei fatti: la giovane é stata investita dalla moto pirata intorno alle ore 03:30, nel cuore della notte, mentre era intenta a cestinare la spazzatura: “E’ per fare capire che quella ragazza era vicino alle strisce pedonali e stava andando a buttare la spazzatura”, ha dichiarato Barbara D’Urso, a cui la signora Alba ha dato il consenso per la messa in onda del filmato, ma non é riuscita, poi, a trattenere le lacrime alla visione delle immagini crude.

