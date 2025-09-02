Barbara D'Urso, in attesa di Ballando con le stelle 2025, annuncia su Instagram un nuovo progetto: l'apertura del suo canale Youtube ufficiale

Barbara D’Urso, cresce l’attesa per il debutto a Ballando con le stelle 2025

È un inizio settembre spumeggiante quello che sta attraversando Barbara D’Urso, pronta a fare il suo attesissimo ritorno in televisione dopo una lunga pausa dalle scene. L’ex volto Mediaset nonché storica conduttrice di Pomeriggio 5 è pronta a sbarcare in Rai, sulla pista di Ballando con le stelle 2025, in partenza dal prossimo 27 settembre e che la vedrà tra i concorrenti ufficiali.

Il colpaccio di Milly Carlucci è stato piazzato al termine di un lungo corteggiamento, che alla fine ha premiato i suoi grandi sforzi per avere la collega sulla pista del dance show di Rai 1. Barbara D’Urso gareggerà in coppia con Pasquale La Rocca e cresce la curiosità del pubblico di vederla nella veste inedita di ballerina, dopo essere già stata ospite in una puntata della scorsa edizione, e soprattutto lontano da quella che è stata per anni la sua casa, ovvero Mediaset.

Intanto, però, ‘Barbarella’ non si ferma qui e nelle scorse ore ha annunciato sul suo profilo Instagram il lancio di un nuovo progetto che già sta entusiasmando i fan: di cosa si tratta?

Barbara D’Urso annuncia l’apertura del suo canale Youtube ufficiale

Barbara D’Urso è inarrestabile in questo periodo: oltre alla grande attesa per il suo ritorno in tv, a Ballando con le stelle 2025, la conduttrice nelle ultime ore ha lanciato un nuovo progetto. Sulle sue Instagram stories, infatti, ha annunciato: “Ho aperto il mio canale YouTube! Per il momento è vuoto ma presto arriveranno i primi contenuti che, sono sicura, vi piaceranno molto. Saranno inaspettati!”.

Al momento poco si sa in merito ai contenuti che verranno condivisi sul suo canale Youtube ufficiale; non mancheranno però le sorprese così come i costanti aggiornamenti della conduttrice per il suo affezionato pubblico, desideroso di scoprire cosa bolle in pentola.