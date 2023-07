Barbara D’Urso lancia una frecciata a Myrta Merlino?/ La frase che non lascia dubbi

Barbara D’Urso frecciata a Myrta Merlino? Le sue parole

Barbara D’Urso è stata una delle ospite più attese del Festival Marateale, che si tiene a Maratea (Basilicata) ogni anno. La conduttrice ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, riguardo come abbia gestito Pomeriggio 5. Non ha mancato di lanciare una frecciata a Myrta Merlino che prenderà il suo posto nel programma.

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia” ha affermato. La Merlino, ai microfoni de La Stampa, aveva affermato: “Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure”. La D’Urso ha replicato proprio a Maratea dicendo: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare“.

Dopo alcune indiscrezioni è arrivata la conferma: Myrta Merlino sostituirà la conduttrice a Pomeriggio 5. Ai microfoni di Libero, la presentatrice de L’Aria che tira ha assicurato che non ci sono rivalità con la sua collega ma solo differenze evidenti nel modo di gestire la trasmissione.

“Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo con Barbara D’Urso. Siamo così diverse, poi quel programma era figlio di un’idea del pomeriggio opposta a quello che si ispirerà il mio. Da settembre inizia un percorso differente” ha affermato la Merlino.

