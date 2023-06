Barbara d’Urso lascia Mediaset?/ Lei rompe il silenzio e chiarisce in diretta a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso lascia davvero Mediaset? La conduttrice chiarisce a Pomeriggio 5 cosa accadrà

Barbara d’Urso lascia Mediaset? È da settimane che circola l’indiscrezione secondo la quale la celebre conduttrice di Canale 5 sarebbe in procinto di lasciare la rete e dedicarsi ad altro. Un’indiscrezione lanciata da TvBlog, secondo cui questa edizione di Pomeriggio 5 sarebbe stata l’ultima per la d’Urso, pronta a fare il suo esordio in ‘altre TV’. Ma è davvero così?

La risposta è arrivata proprio dalla conduttrice sul finale di questa edizione di Pomeriggio 5. Oggi 2 giugno, Barbara d’Urso ha infatti chiuso la trasmissione, facendo i suoi saluti al pubblico e, in ultimo, ha chiarito se ci sarà oppure no il prossimo anno.

Barbara d’Urso NON lascia Mediaset e Pomeriggio 5: la risposta alle indiscrezioni

“Vi ringrazio davvero di tutto quello che ci avete dimostrati quest’anno”, ha esordito la d’Urso durante i saluti finali, coinvolgendo poi tutto il suo staff, al quale sono andati ulteriori ringraziamenti. Infine la risposta che tutti stavano aspettando: “Per tutti gli amici e le amiche, vi diche che noi ci rivediamo a settembre“. Barbara d’Urso dunque non lascia Pomeriggio 5, e dunque Mediaset, ma torna regolarmente a settembre con la nuova edizione del celebre show pomeridiano. Allontanate dunque, almeno per un’altra edizione, le voci del suo addio.

