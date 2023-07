Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5: la sorella Daniela sbotta sui social/ “Facciamo rumore, caz*o!”

Barbara D’Urso, un ventennio di successi e dibattiti volge al termine: “addio” a Pomeriggio 5

Chi l’avrebbe detto che sarebbe arrivato il giorno in cui i pomeriggi di Canale 5 non sarebbero più stati all’insegna di Barbara D’Urso. La conduttrice ha dominato la scena per anni con il suo talk pomeridiano, creando nel tempo anche versioni alternative per la domenica pomeriggio e la prima serata. Al netto di successi e insuccessi in termini di share, di contenuti condivisi e non, il lavoro di Barbara D’Urso – in particolare con “Pomeriggio 5” – per Mediaset è stato tra i più corposi e seguiti dell’ultimo ventennio.

E’ arrivata ieri la conferma che era già nell’aria: Barbara D’Urso non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. La notizia, per quanto già chiacchierata tra rumor e indiscrezioni, è stata accolta con giudizi contrastanti dalla rete. Il futuro della conduttrice a Mediaset è ancora incerto a prescindere dall’aver perso il timone del suo format per il quale il comunicato dell’azienda non lascia particolare spazio ad interpretazioni. “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Come anticipato, la notizia della separazione tra Barbara D’Urso e Pomeriggio 5 ha avuto una discreta risonanza sul web. Gli hater hanno chiaramente esultato, ma i fan della conduttrice sono partiti al contrattacco sperando in un “arrivederci” piuttosto che in un “addio”. In particolare, la sorella Daniela si è esposta in prima persona dimostrandosi anche piuttosto contrariata rispetto alla scelta di Mediaset. In primis – come riporta BlogTivvu – ha condiviso un post su Twitter in difesa di sua sorella Barbara D’Urso. “Solidarietà ad una donna che ha sempre rispettato l’azienda che fino a tre anni fa la mandava in onda ad ogni ora del giorno e anche in piena pandemia. Sarai sempre LA conduttrice, non una qualsiasi. Ci auguriamo per te nuovi progetti“.

Successivamente, Daniela D’Urso – sorella di Barbara D’Urso – ha deciso di dedicare poche ma incisive parole in riferimento alla clamorosa notizia della mancata conduzione della prossima stagione di Pomeriggio 5. “Solidarietà. Punto. E facciamo rumore, caz*o!”, queste le parole scritte su Twitter da Daniela D’Urso che incita “l’esercito” al seguito della sorella a mostrare tutto il disappunto per la scelta dei vertici Mediaset. Il tutto con a corredo una foto che la vede stringersi in un abbraccio caloroso proprio con sua sorella, Barbara D’Urso, un evidente rafforzativo del messaggio diretto.











