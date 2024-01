Barbara D’Urso libera da Mediaset/ “Buon nuovo inizio, col cuore!”

Barbara D’Urso torna su Instagram, dopo l’addio alla TV di Pomeriggio 5: la frecciatina clamorosa ai danni di Mediaset

Barbara D’Urso si riattiva a mezzo social, nel corso dei festeggiamenti per il buon principio di un nuovo anno 2024 all’insegna dalla liberazione dal contratto che la vincolava a Mediaset. E non solo. Nelle ore segnate dal party per il Capodanno 2024, che per la conduttrice TV e streaming napoletana più discussa del momento apre ad un anno al netto di nuovi impegni lavorativi nei palinsesti televisivi, Barbara D’Urso registra una re-entry via social, in un intervento che sembra voler essere una chiara frecciatina lanciata all’azienda di trasmissione Mediaset, da cui é uscente.

“Buon nuovo inizio, col cuore”, scrive Barbara D’Urso nel messaggio che correda un video del ritorno su Instagram, dove la conduttrice napoletana si lascia immortalare nei festeggiamenti di rito per il nuovo anno 2024. L’occasione é un nuovo post condiviso su Instagram dalla popolare Barbara . Uno stato social che si direbbe una sonora frecciatina all’ad dell’azienda di trasmissione Mediaset, Piersilvio Berlusconi, a cui fa capo la scelta della mancata riconferma della conduttrice al timone di Pomeriggio 5, il programma che nasceva sotto la conduzione iconica di lei ai tempi in cui a dirigere il Biscione vi era il padre fondatore ad, Silvio Berlusconi. Ora che al suo posto a coprire il ruolo di conduttrice per il talk pomeridiano vi é la new entry in casa Mediaset, Mirtha Merlino, nel nuovo video condiviso sul re dei social Barbara D’Urso si lascia andare ad una cover in playback sulle note di una hit cult. Il che rende ancora più amena per l’occhio pubblico, l’idea di una re-entry social concepita da parte della campana come una possibile frecciatina di addio a Mediaset, un inno alla libertà dal contratto con il Biscione, giunto a scadenza. Si tratta del pezzo BOP Feelin’ good di Michael Bublé.

Sale l’attesa per i motivi dell’addio a Mediaset

La conduttrice fa sapere di sentirsi, così, bene, mentre sfoggia il labiale sulle note della canzone al veleno, mentre al contempo può dirsi scaduto il contratto che la vincolava a Mediaset. Inoltre, é in arrivo l’intervista bomba convenuta dalla conduttrice, che promette tutta la verità della D’Urso sui rapporti ormai conclusi con Mediaset. Barbara D’Urso non è più una dipendente e icona delle reti TV e streaming Mediaset. L’anno nuovo 2024 chiude ufficialmente il capitolo della conduttrice con la televisione guidata da Pier Silvio Berlusconi.

Alla mezzanotte del 31 dicembre 2023, insieme al vecchio anno, è scaduto il contratto di Barbara D’Urso vincolante a Mediaset e il 1° gennaio 2024 la conduttrice napoletana celebra la sua prima giornata ispirata alla libertà dalla ormai ex azienda di lavoro, anche con un post social dalla scritta sibillina che non a caso fa incetta di interazioni social, tra le reaction più disparate degli utenti nel web. “Freedom” é la scritta riportata dalla napoletana, ex conduttrice di Pomeriggio 5.

E intanto sale l’attesa generale per la nuova intervista di Barbara D’Urso, che potrebbe avere luogo a Domenica in, talk show domenicale storico condotto su RaiUno da Mara Venier. “Zia Mara”, prossima al pensionamento dalla TV, al timone del suo format potrebbe voler abdicare al passaggio del testimone proprio in favore della napoletana, come sua degna erede.

Persone vicine alla conduttrice napoletana fanno sapere che Barbara avrebbe atteso la scadenza del contratto con Mediaset, per svelare qualche retroscena infuocato. «Dirà tutto, dall’addio a Pomeriggio 5 ai motivi che hanno portato al suo allontanamento dopo la morte di Silvio Berlusconi», attenzionano le fonti insider a Libero, in un’anticipazione ripresa a prima firma Il sussidiario.net.

