Barbara d’Urso “Lite con Mara Venier?”/ “Siamo due donne intelligenti ma…”

Non è la prima volta che si parla di Barbara d’Urso e, soprattutto, del suo scontro con Mara Venier, almeno televisivamente parlando. Le due conduttrici ci hanno regalato una serie di frecciatine e colpetti nella scorsa edizione televisiva e quest’anno promettono di fare lo stesso portando in tv nuovi scontri diretti. A quanto pare le due non si scontreranno alla domenica pomeriggio visto che Domenica Live andrà in onda dalle 17.00 in poi, ma potrebbero farlo nel prime time con il programma affidato a Mara Venier, un people show, piazzato proprio alla domenica sera, salvo cambiamenti. Del possibile scontro con Mara Venier e della presunta lite tanto discussa su giornali e web è tornata a parlare Barbara d’Urso in un’intervista a Corriere.it smentendo tutto e parlando di una costruzione del gossip senza partire da qualcosa di vero o di reale. I fan sanno bene che non è così alla luce di quello che è andato in onda nei mesi scorsi, e allora dove sta la verità?

BARBARA D’URSO E MARA VENIER: LA VERITA’ SULLA PRESUNTA LITE

Barbara d’Urso ci tiene a negare che tra lei e Mara Venier ci sia stata una lite ma questo non significa che le due non siano rivali o che abbiano accusato il colpo a causa di frecciatine e battutine: “Mi fa piacere spiegarmi una volta per tutte. Io e Mara non abbiamo mai litigato, siamo due donne mature e intelligenti e quello che è uscito è tutto montato ad arte”. Anche riguardo al cambio di programma di Domenica Live la d’Urso non ha dubbi parlando di una decisione presa per il pubblico: “Quanto al cambio di programmazione, andando in onda lo stesso giorno anche in prime time, ho chiesto che la domenica avesse la stessa fascia oraria di Pomeriggio 5, volendo evitare che la gente abbia la nausea nel vedermi sempre in tv. Se avessi chiesto o chiedessi anche adesso di iniziare prima, a Mediaset sarebbero ben felici visto che ci hanno provato“. Il nuovo anno inizia sotto il miglior auspicio per la conduttrice, Mara Venier risponderà anche a questo adesso?

