Barbara D’Urso/ Lite con Sgarbi, web: “dopo Luxuria, ora è toccato a te” (Verissimo)

A Verissimo, spazio oggi a Barbara d’Urso, regina incontrastata dell’infotainment di Canale 5, con tre programmi all’attivo. Reduce da un litigio televisivo con l’amico e opinionista Vittorio Sgarbi, la conduttrice, tra un caffeuccio e l’altro, parlerà del suo futuro, che già a settembre dovrebbe riportarla al timone del Grande Fratello nip. Niente da fare, invece, per la fiction che le ha dato la popolarità, la dottoressa Giò che, contrariamente a quanto ipotizzato, per il momento non sarà rinnovata. A confermarlo, proprio la protagonista che, in un’intervista concessa all’agenzia Ansa, ha precisato che la serie salterà un anno per darle il tempo di preparare al meglio la nuova edizione del Gf. I suoi fan, però, non sembrano aver accusato il colpo e, in un recente sondaggio realizzato dal Corriere della Sera, le hanno donato la palma di “personaggio televisivo più significativo del decennio”.

BARBARA D’URSO A VERISSIMO CON I VOLTI DI CANALE 5

Forte di questo consenso popolare che l’ha resa una vera icona televisiva, Barbara D’Urso è uno dei volti di Mediaset che in questi giorni, con i suoi programmi, sta affrontando l’informazione relativa all’emergenza da coronavirus. La pagina che si aprirà oggi pomeriggio a Verissimo, secondo le anticipazioni rilasciate da Mediaset, vedrà la conduttrice affiancata da altri volti dell’informazione di Canale 5 (Federica Panicucci, Cesara Buonamici e Alessandra Viero) con i quali prenderà il via un confronto sull’impegno con cui media, e in particolare il piccolo schermo, affrontano ogni giorno questo problema entrando nelle case degli italiani. Barbara D’Urso, infatti, pur senza rinunciare al suo lato scanzonato, ormai da molti giorni porta avanti una campagna di informazione, atta a rassicurare il suo pubblico sull’emergenza sanitaria.

I WEB BACCHETTA BARBARA D’URSO DOPO LA LITE CON VITTORIO SGARBI

A dispetto dei numerosi casi di coronavirus registrati in Lombardia, Barbara D’Urso non si è mai fermata e domenica scorsa, così come accade ormai da molti mesi, è andata in onda con il suo Live Non è la d’Urso, nonostante in sala non ci fosse il suo pubblico. È proprio in quella puntata che si è registrato il battibecco con Vittorio Sgarbi, un confronto nel quale i toni si sono accesi fino a dare vita a un vero e proprio litigio. Più volte, infatti, Barbara d’Urso ha chiesto a Sgarbi di lasciare il suo programma,ma l’opinionista, per tutta risposta, ha preferito restare al suo posto a infierire. Oggi, però, a bacchettarla è stato il suo pubblico su Instagram che non le hanno ancora perdonato l’atteggiamento neutrale che ha avuto quando Vittorio Sgarbi si è scagliato contro Vladimir Luxuria: “Quando Sgarbi offendeva le tue Ospiti… tipo lussuria… non dicevi niente… ora è toccato a te”, scrive una follower su Instagram. “il karma”, le fa notare un’altra.



