Barbara D’Urso: “Live? Ha una vita lunghissima”/ La stoccata dopo le voci sullo show

Pochi giorni fa ha iniziato a circolare l’indiscrezione sulla chiusura anticipata di Live non è la D’Urso, il famoso programma della domenica sera condotto da Barbara D’Urso. Si è parlato di chiusura anticipata per ascolti bassi, poi di normale prassi aziendale. Sta di fatto che un comunicato ufficiale di Mediaset comunica che quella del 28 marzo, dunque il programma continuerà ancora per più di un mese. Proprio oggi, in diretta a Pomeriggio 5, la conduttrice ha voluto replicare alle voci degli ultimi giorni con una vera e propria stoccata: “Vi dò un’anticipazione del nostro amato Live non è la D’Urso che ha una vita lunghissima, fidatevi!” Poche parole che sono servite però a chiarire il concetto.

Barbara D’Urso: Live chiude a marzo, Domenica Live si allunga

Intanto, se Live non è la D’Urso si prepara ad andare avanti fino al 28 marzo, Domenica Live si allunga. Il comunicato svela: “Dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire “Domenica Live”: il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta.” In merito, Mauro Crippa, direttore generale dell’informazione Mediaset, ha dichiarato: “Barbara d’Urso è capace di guardare oltre i confini del tradizionale pubblico delle news. Sa parlare un linguaggio semplice, informa e diverte le famiglie che trascorrono a casa la domenica. Sa spiegare la politica anche a chi normalmente non la segue. Barbara è una risorsa per Mediaset, una professionista che non ha mai tradito il suo pubblico”.



