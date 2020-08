Barbara D’Urso, Mediaset le toglie Domenica Live?/ “Grandi manovre in corso e…”

Dopo aver “monopolizzato” le domeniche di Canale 5, Barbara D’Urso rischia di restare senza Domenica Live. A lanciare quella che è a tutti gli effetti una indiscrezione clamorosa è Dagospia, secondo cui in Mediaset sarebbero cominciate delle grandi manovre, “mentre lei gira video in cui parla con i suoi orsi di peluche”. Il sito fondato da Roberto D’Agostino, che peraltro è stato spesso ospite dei programmi della popolare conduttrice, parla di rumors secondo cui il prossimo anno la domenica pomeriggio potrebbe essere affidata a qualcun altro. A chi? Al momento non è dato saperlo, ma il punto è un altro: si tratterebbe di una rivoluzione, visto che per anni Barbara D’Urso ha sfidato la Rai la domenica pomeriggio. Lei nei giorni scorsi ha fatto sapere di essere pronta a tornare in televisione e di non veder l’ora di riabbracciare il suo pubblico. Lei che è a tutti gli effetti una delle regine di Mediaset si è mostrata a bordo piscina per annunciare il “conto alla rovescia”.

BARBARA D’URSO SENZA DOMENICA LIVE? MEDIASET POTREBBE CAMBIARE…

Il rischio però per Carmelita è che resti senza Domenica Live nella prossima stagione televisiva. Il ritorno in tv al timone di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso non è, dunque, così scontato per Barbara D’Urso secondo quanto riportato oggi da Dagospia. Si parla di “grandi manovre” per cambiare la domenica pomeriggio di Canale 5, “appaltata” da anni dalla celebre conduttrice. Una scelta che non sorprende del tutto, considerando anche il fatto che gli ultimi ascolti registrati da Domenica Live non sono stati esaltanti, anche a causa della sfida con Mara Venier che poi sarebbe stata evitata con un cambiamento di orario. Uno stratagemma che forse non basta o magari più semplicemente Mediaset sta pensando di aprire un nuovo corso? Al momento si tratta di voci su cui non ci sono riscontri, ma potrebbero certamente “infiammare” questi giorni di attesa, a meno che Barbara D’Urso non decida di uscire allo scoperto nel merito.



