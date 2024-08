Mediaset svuota i camerini di Barbara D’Urso, lei annuncia un’iniziativa benefica con i suoi abiti

Barbara D’Urso torna a parlare del suo addio alla Mediaset, annunciando un’iniziativa benefica. La celebre conduttrice da più di un anno è lontana da Canale 5: il suo contratto è scaduto il 31 dicembre e, subito dopo, i suoi camerini sono stati svuotati, come lei stessa ha raccontato in un video pubblicato su TikTok.

“Come voi sapete, poco più di un anno fa si è interrotto in maniera un po’ brusca il mio rapporto con Mediaset che durava da tantissimi, tantissimi anni. – ha esordito Barbara D’Urso – Un’azienda che mi ha dato tanto, un’azienda alla quale ho dato veramente tutto il mio cuore”. La conduttrice ha poi ricordato quanto accaduto subito dopo: “Il mio contratto, però, andava avanti fino al 31 dicembre, quindi io ho voluto e ho dovuto rispettare il contratto. All’inizio di gennaio, come è giusto che sia, l’azienda ha svuotato tutti i magazzini, i camerini con tutte le mie cose, anche le mie cose personali e quindi è partito un enorme tir carico di tutte le cose che erano nei miei camerini compresi tutti i miei vestiti e gli abiti che ho indossato in più di vent’anni”.

Ecco come acquistare gli abiti di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, che nel video pubblicato indossa proprio uno dei suoi abiti iconici del Grande Fratello, annuncia quindi di aver deciso di utilizzare questi abiti nel modo migliore possibile: per aiutare chi ne ha più bisogno. “Ho pensato di usare la maggior parte di questi abiti per aiutare qualcuno. Sono abiti che ho indossato al Grande Fratello, alla Fattoria, a Un due tre stalla, a Reality Circus, a Domenica live, a Pomeriggio 5 durante quel periodo terribile del Covid nel quale io cercavo di tenervi informati, di farvi compagnia, di farvi sorridere. – ha fatto sapere – Ecco quegli abiti ho deciso di metterli a disposizione di Arimo, un’associazione che si occupa di aiutare le ragazze e i ragazzi fragili”. I vestiti in questione, come spiegato dalla conduttrice, saranno acquistabili il 20 e il 21 settembre ai Bagni Misteriosi Milano ma anche online sul sito dell’associazione Arimo.