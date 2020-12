Barbara D’Urso: “Medium certificata dall’Università di Pavia”/ L’Ateneo smentisce e..

Nella puntata di Pomeriggio 5 del 16 dicembre, Barbara D’Urso ha ospitato in studio una medium che avrebbe ricevuto la certificazione dall’Università di Pavia e e che, nel corso dell’appuntamento, ha portato alla D’Urso un messaggio importante. Durante la puntata c’è stato il collegamento da Napoli per il “Miracolo di San Gennaro” e sul profilo Twitter di Pomeriggio 5, è stato scritto: “Siamo in diretta dal Duomo di Napoli dove non si è ancora rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. Tra poco tutti gli aggiornamenti di cronaca, e poi una parte dedicata all’aldilà con una medium certificata dall’Università di Pavia”. Parole che, tuttavia, sono state prontamente smentite dall’Università di Pavia che, con un tweet, ha fatto chiarezza su quanto dichiarato all’interno del programma di canale 5.

L’Università di Pavia smentisce Barbara D’Urso: “Non certifichiamo medium”

L‘Università di Pavia smentisce la certificazione amma medium che è stata ospite della puntata del 16 dicembre di Pomeriggio 5. “Ovviamente (ma c’è bisogno di dirlo?) l’Università di Pavia non certifica medium“, è il tweet pubblicato sul profilo ufficiale dell’Ateneo. Il tweet ha ricevuto decine di commenti da parte degli utenti che hanno difeso l’Università. “E io che ero già pronto a partire per farmi certificare l’amica invisibile“, cinguetta un utente. E ancora: “Purtroppo c’è bisogno di dirlo”, “Sì, ma è stato bello crederci per un attimo. Tipo i miracoli”, “Dev’essere come la cosa del cretino patentato”, scrivono altri utenti. Dopo la smentita da parte dell’Università di Pavia, Barbara D’Urso tornerà ad occuparsi dell’argomento?

Ovviamente (ma c'è bisogno di dirlo?) l'Università di Pavia non certifica medium — Università di Pavia (@unipv) December 17, 2020





