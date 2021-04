Barbara D’Urso “Messaggio da Brando Giorgi prima dell’Isola”/ “Ci teneva tanto e…”

La scorsa settimana Brando Giorgi è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2021 a causa di un infortunio. Poche ore dopo si è scoperto che l’attore doveva sottoporsi ad un intervento a causa di un distacco della retina e, per questo, è quindi tornato in Italia. In diretta a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si è detta molto dispiaciuta di quanto accaduto a Giorgi e ha poi rivelato un inedito retroscena. L’attore le ha infatti inviato un messaggio video poco prima di partire per la sua avventura in Honduras con la volontà di ringraziarla.

“Mi aveva mandato un video prima di partire in cui mi aveva detto ‘Guarda Barbara, devo ringraziarti perché se sono stato preso all’Isola in realtà è merito tuo perché io non andavo in televisione da tantissimo tempo, mi hai chiamato tu una sera a Live non è la D’Urso e il giorno dopo mi hanno chiamato per andare all’Isola’.” ha raccontato la conduttrice.

Barbara D’Urso e il retroscena su Brando Giorgi: “Ci teneva tantissimo all’Isola”

Barbara D’Urso ha inoltre svelato che Brando Giorgi era felicissimo di partire per l’Isola dei Famosi: “lui ci teneva tantissimo a fare quest’isola, per questo mi è dispiaciuto tanto di questo suo infortunio”, ha ammesso la conduttrice a Pomeriggio 5. Ha tenuto infine a rinnovare l’invito all’attore nei suoi programmi televisivi, dicendosi felice di poterlo ospitare nuovamente in studio.

