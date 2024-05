Barbara d’Urso nel cast di Ballando con le stelle 2024?/ L’indiscrezione sull’ex conduttrice

Il cast di Ballando con le stelle non è ancora completo, ma Milly Carlucci è già all’opera per reclutare personaggi televisivi da inserire nella nuova edizione del talent show. Immancabile appuntamento con il programma di ballo più seguito della Rai, ma chi vorrà farne parte quest’anno?

La lista dei papabili nomi è già trapelata grazie ad alcune indiscrezioni che, sorprendentemente, hanno indicato anche Belen Rodriguez. La showgirl era vicinissima a firmare il contratto, almeno secondo quanto riporta Davide Maggio. Ad accettare di buon grado sarebbe stata Melissa Satta che avrebbe concluso al meglio le trattative con la Rai. La bella conduttrice sarà una delle concorrenti della prossima edizione stando alle indiscrezioni. Non confermata, invece, la presenza di Nina Moric che si è rivelato solo un semplice rumor.

Barbara D’Urso e Francesco Arca nel cast di Ballando con le stelle 2024?

Nel cast di Ballando con le stelle 2024 potrebbero aggiungersi nuovi nomi davvero molto succulenti. Milly Carlucci aveva già invitato Massimiliano Bernardini: “Adesso che sei più libero puoi venire, non dirmi di no dai”, ma nei giorni scorsi sono trapelate delle novità.

Si parla della possibile partecipazione di Francesco Arca, Federica Nargi, Barbara d’Urso e Melissa Satta. Secondo il settimanale Nuovo Tv, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe partecipare al talent show visto che il suo nome era già stato fatto la scorsa estate: “Ho visto quello che scrivono in questo periodo. Se mi darebbe fastidio la partecipazione di Barbara d’Urso? No, anzi, penso che la sua presenza potrebbe dare molto sl programma, ma in certi ruoli. Ricordiamoci che questo show è complicato e uno deve giocare molto in sottrazione per dare risalto ai concorrenti” aveva dichiarato Selvaggia Lucarelli in merito alla partecipazione della D’Urso.

