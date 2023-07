Barbara D’Urso nel mirino del web/ Il video della vacanza divide: le reazioni

Barbara D’Urso torna a raccontarsi al web: il post della discordia, dopo la bocciatura subita da Mediaset

Barbara D’Urso é l’indiscussa protagonista della cronaca rosa e divide l’opinione dell’occhio pubblico, dopo la non riconferma alla conduzione del programma Pomeriggio 5. Riattivatasi via Instagram, sulla scia dei continui aggiornamenti che nel web si susseguono, rispetto alla scelta della società di produzione multimediale Mediaset, di sostituirla con Myrta Merlino come conduttrice del talk da lei condotto per anni, Pomeriggio 5, Barbara D’Urso diventa un thread di accesa discussione a mezzo social.

Questo, per effetto di un suo nuovo post, condiviso con il web. Si tratta di uno stato pubblicato via Instagram, dove la popolare conduttrice originaria di Napoli si lascia immortalare in una carrellata di foto e video. Immagini che ritraggono la D’Urso mentre lei si gode del relax en plein air, distesa su un grande prato verde, ma la vacanza scaccia-pensieri divide il popolo del web tra consensi e dissensi.

Il web si divide sul conto di Barbara D’Urso

“Circondata dalla bellezza e dalla semplicità della natura #colcuore”, scrive sibillina a corredo del post che segue la bocciatura alla conduzione di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso. E non tardano ad arrivare, sul re dei social, tra le reaction più disparate divise tra consensi e dissensi, e anche aspre critiche. “Ma perché noi donne, dopo tante battaglie per l’emancipazione femminile dobbiamo pubblicare post con sempre qualcosa di fuori, solo per farci guardare? Ma il cervello serve? Scusate, ma questa è regressione non emancipazione!”, commenta qualche utente in vena polemica, sulla sexy mise della popolare conduttrice.

“Sei la regina della tv italiana”, sentenzia poi, tra gli altri commenti più aggreganti, il fandom della D’Urso, “Tutte che si scandalizzano per due bellissime gambe per giunta con un paio di shorts!! Lo fanno gli altri tutto é apposto, lo fa lei e vi urta!! Ma a 65 anni con un fisico cosi cosa dovrebbe indossare? Il camice della

