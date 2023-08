Barbara D’Urso nella giuria di Ballando con le stelle?/ Carolyn Smith: “Ne dubito perchè…”

Carolyn Smith “boccia” le voci su Barbara D’Urso nella giuria di Ballando

Le voci sul presunto ingresso nella giuria di Ballando con le stelle da parte di Barbara D’Urso sono sempre più insistenti. Carolyn Smith, in occasione di un’intervista a Novella 2000, ha voluto dire la sua riguardo l’indiscrezione sulla conduttrice.

La storica giurata del talent show ha svelato di non saperne nulla, e poi ha aggiunto: “Conoscendo Milly dubito che stravolgerebbe le dinamiche di un format già collaudato, con tanta storia alle spalle…Vedremo…“. Dunque, l’ex ballerina non sembra confermare ma neanche smentire le voci sulla D’Urso. Milly Carlucci sorprenderà tutti con un cambio di rotta per la prossima edizione di Ballando? E’ ancora presto per dirlo, ma tutto è possibile.

Barbara D’Urso verso Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

Oltre al ruolo di giurata, si è parlato anche della possibilità che D’Urso approdi nel cast di Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che, anni addietro, la stessa Milly Carlucci aveva fatto questa proposta alla conduttrice: “Ci siamo anche viste, le avevo chiesto di venire da noi per fare la ballerina per una notte; però la cosa non si è concretizzata. Magari adesso riuscirà a venire se avrà più tempo per allenarsi. Mai dire mai, chi può dirlo!?”

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il giornalista Marco Castoro. Come riporta Biccy, quest’ultimo avrebbe dichiarato: “… La regina di Ballando sta facendo le acrobazie per convincere Barbara D’Urso a partecipare a una puntata come ballerina per una notte, mentre nonostante le voci di possibili sostituzioni, i cinque giurati storici di Ballando saranno tutti confermati“. Non sarebbe poi così impossibile considerando che la conduttrice, non è più impegnata con la messa in onda di Pomeriggio 5.











