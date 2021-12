Barbara D’Urso “Non ho il covid, sto una favola”/ “Assente a Pomeriggio 5 perché…”

Barbara D’Urso è ufficialmente in vacanza. Al suo posto, a fare compagnia al pubblico di canale 5 c’è Simona Branchetti che conduce Pomeriggio 5 News. L’assenza in tv della D’Urso ha scatenato numerosi rumors tra i fan. Alcuni hanno pensato che Maria Carmela D’Urso – questo il vero nome della conduttrice – avesse contratto il Covid. A rompere il silenzio e a svelare la verità è stata la stessa D’Urso che, sul profilo Instagram, ha rassicurato tutti i fans smentendo tutti i rumors.

“Amiche e amici, non ho il Covid. Sto benissimo, zero. Tutti i tamponi negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre. Sto ‘na favola come si dice a Roma”, ha fatto sapere la conduttrice che si godrà il Natale con la famiglia e gli amici. Attraverso una serie di Instagram Stories, inoltre, la D’Urso ha spiegato anche il motivo per cui non è in tv con Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso: “Ecco perchè non sono in tv”

Nessun motivo misterioso dietro l’assenza di Barbara D’Urso dalla televisione. La conduttrice, con Pomeriggio 5, è semplicemente in vacanza per Natale come accaduto gli scorsi anni. “Tutti mi chiedete perché io non sono in televisione. Perché da 14 anni Pomeriggio 5 ad un certo punto va in vacanza e anche io vado in vacanza. Non ne parlo mai, sono molto riservata ma anche io ho una famiglia, ho dei fratelli, una seconda mamma, ho due figli e quindi da 14 anni queste vacanze di Natale sono sacre”, ha spiegato la conduttrice su Instagram.

“Mediaset ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio, come fa anche al mattino con Mattino Cinque News così c’è anche Pomeriggio Cinque News con una bravissima giornalista fino a quando, a gennaio, come sempre, arrivo io. Con il cuore, sto bene, sto benissimo. Adesso parto e vado delle mie creature, buon Natale!”, ha concluso la conduttrice che tornerà in onda nel 2022.



