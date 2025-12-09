Barbara D'Urso non si ritira da Ballando con le stelle: tutore tolto e lancia accuse: "Fake news, sto meglio e oggi ricominciamo le prove"

Da giorni si rincorrono le voci sul presunto ritiro di Barbara D’Urso da Ballando con le stelle a causa dell’infortunio alla spalla. Giornalisti come Gabriele Parpiglia hanno ipotizzato che si trattasse addirittura di una messinscena, un modo per ritirarsi dalla gara pur di evitare di vedersi battere da altri concorrenti come Andrea Delogu con Nikita Perotti o Francesca Fialdini con Giovani Pernice. Tuttavia nel corso di una scorsa puntata Barbara D’Urso proprio durate un’esibizione con Pasquale La Rocca è rimasta per terra con un forte dolore alla spalla.

Insomma, Barbara D’Urso si ritira da Ballando con le stelle 2025? Assolutamente no, proprio in questi minuti la conduttrice ha pubblicato una storia su Instagram mostrandosi senza tutore e non solo, ha aggiunto di stare molto meglio e di essere pronta a tornare in pista con il suo Pasquale La Rocca più pronta e carica che mai: “Buongiorno oggi è il primo giorno senza tutore, la spalla va meglio, infiltrazioni…tutto a posto, tutto perfetto…Oggi ricominciano le prove sto andando all’Auditorium e vi tengo informati. Evvai si ricomincia!”



Ballando con le stelle 2025, Barbara D’Urso fa chiarezza sul presunto ritiro: “Fake news”

Barbara D’Urso non si ritira da Ballando con le stelle 2025, anzi se fino ad ora la sua partecipazione era in dubbio a causa dell’infortunio alla spalla e del tutore, le sue ultime dichiarazioni chiariscono ogni dubbio. Del resto la stessa conduttrice, raggiunta sabato scorso dietro le quinte dello show dall’inviato de La volta buona aveva bollato le voci del suo addio allo show come Fake News: “Quello che si dice sui social? Che mi ritiravo? Ho ballato, per caso avete visto se mi sono ritirata?! Quindi, ogni tanto c’è qualcuno che scrive delle stupidaggini, delle fake news. Io sono ancora qui e non mi sono ritirata, io e la mia spalla ammaccata.”