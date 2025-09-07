Barbara D'Urso è la prossima concorrente di Ballando con le Stelle, in onda dal 27 settembre su Rai 1, ma ecco cos'altro farà.

Barbara D’Urso arriva a Ballando con le Stelle e riaccende le speranze dei fan, che speravano di rivederla nel piccolo schermo dopo la sua uscita di scena dalla rete Mediaset. La conduttrice è infatti stata scelta da Milly Carlucci per essere la prossima concorrente del talent, e a tutti è risaputo che lei ha sempre amato molto la danza e che ha anche solide basi per scendere in pista e mostrare tutto il suo potenziale. Il programma va in onda, sempre su Rai 1, a partire dal 27 settembre.

Il futuro lavorativo di Barbara D’Urso

Oltre a Ballando con le Stelle, il programma che sta per consacrare il suo ritorno nella televisione italiana, l’ex volto Mediaset ha preparato una mossa inaspettata. Dopo il suo addio – inaspettato – allo storico programma Pomeriggio 5, D’Urso è stata ferma per un po’ anche se si è sempre mostrata molto attiva sui suoi profili social. Adesso ha così scelto di tornare proprio in uno spazio virtuale che, tra non molto, accoglierà i suoi video. Si tratta del suo canale Youtube, che per il momento è vuoto ma che presto potrebbe riempirsi di contenuti. “Sono sicura, vi piaceranno molto. Saranno inaspettati!”, ha fatto sapere Barbara, anticipando che quello sarà per lei un nuovo capitolo della sua carriera.

L’attuale concorrente di Ballando ha quindi scelto di aprire uno spazio virtuale gestito interamente da lei, su cui postare contenuti originali e sorprendenti. La conduttrice si è quindi rimboccata le maniche e ha quindi dimostrato versatilità e adattabilità grazie alla sua decisione di apparire sia nel mondo della tv tradizionale che in quello digitale. In più occasioni lei ha infatti sfruttato i social per creare un rapporto più stretto con il pubblico, e in passato è successo anche ad altri concorrenti di Ballando con le Stelle. Ad esempio, Teo Mammucari ha usato Tik Tok per svelare il dietro le quinte del programma di Milly Carlucci.

L’approdo della conduttrice su Youtube, insieme alla sua partecipazione al talent di Rai 1, rappresenta quindi una mossa intelligente e calcolata che conferma – ancora una volta – la sua capacità nel navigare tra i diversi media. In questo modo lei amplifica la sua presenza mediatica ma si avvicina anche ad un pubblico più giovane e attivo digitalmente. Tiene insomma sempre viva la sua capacità di reinventarsi e di restare una figura centrale nel panorama dello spettacolo italiano. In tanti non vedono adesso l’ora di vedere la D’Urso all’opera.