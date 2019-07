Barbara d’Urso, novità in vacanza/ Video, Pomeriggio 5 e la segnalazione di un fan

Barbara D’Urso si sta godendo le meritate vacanze dopo una lunga e impegnativa stagione televisiva. Pomeriggio Cinque, Domenica Live, il Grande Fratello e Live – Non è la D’Urso sono le trasmissioni che l’hanno vista attiva tutto l’anno. In attesa del ritorno in tv, la conduttrice sta trascorrendo giorni all’insegna della spensieratezza e dell’amicizia, come svela il suo profilo Instagram. Da giorni, però, un countdown ha fatto capolino tra le sue stories, incuriosendo molti fan. Alla fine di questo ecco spuntare il promo della nuova edizione di Pomeriggio 5, che tornerà su Canale 5, ogni giorno, dai primi di settembre. La d’Urso, al settimo cielo, lo ha condiviso con i suoi tantissimi fan, che non aspettavano altro. Non mancano infatti i commenti felici dei telespettatori: “Finalmente, non vediamo l’ora!!” scrivono in tanti.

Barbara d’Urso, com’è dietro le quinte? La segnalazione

Ma è proprio tra le sue stories su Instagram che Barbara d’Urso tiene a condividere il messaggio di un fan. C’è chi infatti chiede come sia la conduttrice dietro le quinte e, quindi, lontana dalla tv e dai riflettori. Chi ha avuto modo di scoprirlo scrive: “Oltre agli schermi è fantastica… È una persona molto ironica ma soprattutto autoironica, con lei non ci si annoia. È molto sensibile ed empatica ma è soprattutto una persona molto semplice. Ha un cuore enorme ed è VERA. – e ancora – Lei è quello che vedi in tv, anche quando le telecamere sono spente. Non ha bisogno di fingere davanti alla telecamera ed è forse questo uno dei segreti di una carriera che dura da 40 anni”. Parole che la d’Urso è fiera di condividere.





